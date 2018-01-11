9 % ارتفاعًا بعدد السياح فى إسبانيا

خالد بدر الدين أظهرت إحصاءات حكومية أن عدد السائحين الذين زاروا إسبانيا ارتفع، العام الماضى، بأكثر من 8.9%، مقارنة بعام 2016 ليتجاوز 82 مليون سائح ليسجل مستوى قياسيًّا للعام الخامس على التوالي، رغم هجمات نفذها متشددون في قطالونيا والضبابية السياسية المتعلقة بحركة استقلال الإقليم. ذكرت وكالة

خالد بدر الدين





أظهرت إحصاءات حكومية أن عدد السائحين الذين زاروا إسبانيا ارتفع، العام الماضى، بأكثر من 8.9%، مقارنة بعام 2016 ليتجاوز 82 مليون سائح ليسجل مستوى قياسيًّا للعام الخامس على التوالي، رغم هجمات نفذها متشددون في قطالونيا والضبابية السياسية المتعلقة بحركة استقلال الإقليم.

ذكرت وكالة رويترز أن إسبانيا التي تشكل فيها السياحة حوالى 11% من اقتصادها شهدت زيادة في عدد الزائرين الأجانب، لأسباب، من بينها مخاوف أمنية في مقاصد سياحية أخرى تحظى بإقبال مثل مصر وتركيا، لتصبح إسبانيا ثاني أكثر الدول زيارة بعد فرنسا، ويدفع الولايات المتحدة إلى المركز الثالث.

وأظهرت البيانات أن الإنفاق السياحي سجل أيضًا رقمًا قياسيًّا جديدًا في العام الماضى بارتفاعه 12.4%، مقارنة بـ2016.

وجاء فى البيانات النهائية لأول 11 شهرًا من عام 2017 أن السائحين البريطانيين ظلوا أكبر زائرين لإسبانيا من حيث الجنسية، إذ بلغ عددهم 18 مليون سائح، بزيادة 7% على عددهم فى عام 2016.

وظل إقليم قطالونيا أكثر المناطق ارتيادًا للسياح في إسبانيا في 2017، رغم هجومين كبيرين على أماكن سياحية مهمة في أغسطس أسفرا عن مقتل 16 شخصًا وإصابة أكثر من مئة آخرين.

وتراجعت السياحة في برشلونة، عاصمة الإقليم، بشكل طفيف بعد الهجمات ثم انخفضت مجددًا في أكتوبر بعد استفتاء على الاستقلال صاحَبه عنف من جانب الشرطة واحتجاجات جماعية لكنها انتعشت من جديد منذ ذلك الحين.