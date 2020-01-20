9 اتفاقيات بترول جديدة باستثمارات تتجاوز 452 مليون دولار

وقعت وزارة البترول اليوم على 9 اتفاقيات بترولية للبحث عن البترول والغاز فى البحر المتوسط والصحراء الغربية باستثمارات أكثر من 452 مليون دولار بمنطقتى البحر المتوسط والصحراء الغربية.

ولفت وزير البترول المهندس، طارق الملا، إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقيات التسع يصل عدد الاتفاقيات البترولية التى أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء منذ يوليه 2014 وحتى الآن 79 اتفاقية بترولية، فضلاً عن 4 اتفاقيات جديدة أخرى، وافق عليها مجلس النواب وسيتم توقيعها لاحقا.

84 مليون دولار منح توقيع.. والتزام بحفر 38 بئرا

وتبلغ استثمارات الاتفاقيات حوالى 3ر452 مليون دولار كحد أدنى ومنح توقيع حوالى 84 مليون دولار، تشمل الاتفاقيات حفر 38 بئرا.

الاتفاقية الأولى بمنطقة شرق حورس بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة شل باستثمارات حدها الأدنى حوالى 5ر24 مليون دولار ومنحة توقيع 23 مليون دولار لحفر 5 آبار.

الاتفاقية الثانية بمنطقة أبو سنان بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة شل باستثمارات حدها الأدنى حوالى 8ر7 مليون دولار ومنحة توقيع مليون دولار لحفر 3 آبار.

الاتفاقية الثالثة بمنطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة شل باستثمارات حدها الأدنى حوالى 7ر24 مليون دولار ومنحة توقيع 27 مليون دولار لحفر 6 آبار.

والاتفاقية الرابعة بمنطقة بدر -2 وبدر -17 بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة شل باستثمارات حدها الأدنى حوالى 60 مليون دولار ومنحة توقيع 10 مليون دولار لحفر 9 آبار.

الاتفاقية الخامسة تعديل بمنطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة أباتشى باستثمارات حدها الأدنى حوالى 5ر5 مليون دولار ومنحة توقيع 4 مليون دولار لحفر بئرين.

الاتفاقية السادسة تعديل بمنطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة أباتشى باستثمارات حدها الأدنى حوالى 8ر20 مليون دولار ومنحة توقيع 6 مليون دولار لحفر 8 آبار.

الاتفاقية السابعة بمنطقة امتياز الفنار البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيجاس وشركتى شل وبتروناس باستثمارات حدها الأدنى حوالى 129 مليون دولار ومنحة توقيع 3 مليون دولار لحفر بئرين.

الاتفاقية الثامنة بمنطقة امتياز شمال سيدى جابر البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيجاس وشركتى شل وبتروناس باستثمارات حدها الأدنى حوالى 180 مليون دولار ومنحة توقيع 10 مليون دولار لحفر 3 آبار.

الاتفاقية التاسعة تعديل سعر الغاز بمنطقة امتياز البرج البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيجاس وشركتى شل وبى بى .

القطاع مستمر فى توقيع المزيد من الاتفاقيات

وأكد الوزير أن القطاع مستمر فى توقيع المزيد الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها أحد الدعائم الرئيسية الهامة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وهدف الاتفاقيات لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج الخام والغاز وتحقيق اكتشافات بترولية وغازية جديدة.

وقال الوزير إن ذلك يساهم بدور فعال فى تعزيز وتعظيم احتياطى وإنتاج مصر من الخام والغاز، ليستمر قطاع البترول فى تأدية دوره المنوط به لتأمين امدادات الطاقة التى تُعد عصب التنمية الاقتصادية.

تم التوقيع بحضور جيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية”إيجاس”.

وحضر المهندس ديفيد تشى نائب الرئيس الاقليمى والمدير العام لشركة أباتشي مصر والمهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لشركة بى بى بشمال إفريقيا والمهندس كريم علاء رئيس بى بى مصر، والمهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر .

والمهندس شاهريزال شاهارى المدير التنفيذى لشركة بتروناس مصر ونائبى هيئة البترول وإيجاس للبحث والاستكشاف وعقب التوقيع أوضح الملا أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى طرح مزايدات عالمية جديدة خلال الفترة المقبلة وإبرام المزيد من الاتفاقيات البترولية.