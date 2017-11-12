9 اتفاقيات استثمارية بين مصر وتونس

❏ سحر نصر: تشكيل مجلس مشترك.. ولجنة لحل المشاكل التجارية ❏ الباهى: خطة لزيادة التبادل التجارى إلى 600 مليون دولار أحمد عاشور توقع الحكومة المصرية مع نظيرتها التونسية، 9 اتفاقيات اليوم، الأحد، خلال اجتماع اللجنة المصرية التونسية، بحسب ما أعلنته سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. جاء ذلك على

❏ سحر نصر: تشكيل مجلس مشترك.. ولجنة لحل المشاكل التجارية

❏ الباهى: خطة لزيادة التبادل التجارى إلى 600 مليون دولار

أحمد عاشور

توقع الحكومة المصرية مع نظيرتها التونسية، 9 اتفاقيات اليوم، الأحد، خلال اجتماع اللجنة المصرية التونسية، بحسب ما أعلنته سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة الوزارية التحضيرية المصرية التونسية، بحضور عمر الباهى، وزير التجارة بالجمهورية التونسية، عن الجانب التونسى.

تشمل الاتفاقيات مجال النقل البحرى، والموانئ والسلامة البحرية، وتبادل الخبرات بين قيادات وزراتى الاستثمار فى البلدين، بجانب اتفاقية فى قطاع الصحة والدواء، وأخرى فى الشباب والرياضة.

وقال مصدر لـ”المال”، إن الاتفاق مع الجانب التونسى على تشكيل لجنة تجارية فى القاهرة، لبحث أسباب تراجع ومعوقات التجارة البينية بين البلدين، التى لاتتجاوز الـ250 مليون دولار.

قالت وزيرة الاستثمار، إن اجتماع اللجنة المشتركة يأتى استكمالا للاجتماعات السابقة، التى عقدت فى تونس يونيو 2015، أثناء ترأسها لاجتماعات الجانب المصرى فى لجنة المتابعة المصرية التونسية، سعيًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها، التنموى والاستثمارى بين البلدين، وجعلها نموذجًا يُحتذى به فى العلاقات العربية بصفة عامة.

وأكدت أهمية السعى من أجل دفع عجلة هذه العلاقات المشتركة إلى الأمام، وزيادة التعاون الاقتصادى، والاستثمارات المصرية التونسية المشتركة، من خلال تشجيع آلية الشركات المشتركة بين البلدين، سواء بمساهمات حكومية، أو من خلال تشجيع القطاع الخاص للقيام بمبادرات فى هذا الخصوص، وتنظيم زيارات لرجال الأعمال من الجانبين لمناقشة الفرص الاستثمارية فى البلدين.

وذكرت وزيرة الاستثمار أن مصر تقوم بجهود لتهيئة مناخ مناسب لتسهيل مشاركة رجال الأعمال التونسيين فى الاقتصاد المصرى، وزيادة الاستثمارات المشتركة.

وأضافت أن تونس تحتل المركز 56 ضمن الدول المستثمرة فى مصر، ويبلغ حجم الاستثمارات التونسية فى مصر 36 مليون دولار خلال 2017، التى تعكس نشاط 271 شركة فى قطاعات الخدمات، والصناعة، والسياحة، والزراعة، ومن المنتظر أن تتزايد هذه الاستثمارات فى ظل قانون الاستثمار الجديد، ولائحته التنفيذية الذى تقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين.

وشددت على ضرورة اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير، التى من شأنها إزالة أى معوقات، أو قيود تحول دون تحقيق هذا الهدف، مثل إنشاء مجلس استثمارى اقتصادى مصرى تونسى مشترك، يضم رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والتونسيين، فى المجالات الاقتصادية بشقيها التنموى والاستثمارى.

من جانبه قال عمر الباهى، وزير التجارة التونسى، إنه رغم قوة العلاقات السياسية بين مصر وتونس، إلا أن العلاقات الاقتصادية ضعيفة، مطالباً بضرورة التنسيق المشترك بين البلدين لتنشيط حركة التبادل التجارى، لتصل إلى 600 مليون دولار مقارنة بـ223 مليون دولار.

ذكر الباهى أن المرحلة الحالية تتطلب تبسيط إجراءات حصول رجال الأعمال على التأشيرات، وزيادة التصنيع، والتصدير المشترك للأسواق الأوروبية، والإفريقية، والعربية، والعمل على استغلال الاتفاقيات التجارية الموقعة، التى من بينها اتفاقية أغادير.

وطلب وزير التجارة التونسى، رجال الأعمال فى البلدين، ضرورة العمل على تكثيف الجولات الترويجية من خلال عقد لقاءات ثنائية مشتركة بشكل دورى.

فيما قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن هناك طفرة فى حجم الاستثمارات الجديدة بين البلدين، وهناك تشريعات تيسير عمل القطاع الخاص، ما يتطلب على رجال الأعمال العمل على استغلال تلك التشريعات للاستفادة من الإمكانات والاتفاقيات التجارية.