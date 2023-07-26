9 إجراءات اتخذتها وزارة النقل لجذب سياحة اليخوت للسواحل المصرية

عدد من الاجراءات التي قامت بها وزارة النقل خلال الفترة الاخيرة، بهدف منح حوافز غير مسبوقة لسياحة اليخوت، والتي من شأنها إنعاش الحصيلة الدولارية للعديد من الجهات على رأسها هيئات الموانئ التي بها مراين سياحية، بالاضافة إلى المراين المتخصصة في استقبال هذا النوع من الوحدات البحرية.

تشغيل النافذة الواحدة خلال سبتمبر الماضي

وأول تلك الاجراءات التي اتخذتها وزارة النقل من خلال قطاع النقل البحري بالتعاون مع وزارة النقل كان تشغيل النافذة الواحدة لليخوت السياحية، وذلك خلال سبتمبر من العام الماضي.

ويشرف على تشغيل تلك المنصة الإلكترونية، قطاع النقل البحري، والتي تستهدف تيسير إنهاء الإجراءات الخاصة باستقبال اليخوت السياحية، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات الصلة.

وتتركز مهمة المنصة في إصدار الكود الموحد لتنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية المصرية والتي تعد بمثابة دليل لجميع المتعاملين مع اليخوت السياحية، وكذا مواصفات الأرصفة والطاقات الاستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الاتصال بالموانئ والمراين السياحية المصرية، والإجراءات والموافقات الواجب اتخاذها لإنشاء مارينا دولية لاستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية، كما تم استصدار قرار للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022.

كما تم تقليل فترة إستصدار الموافقات والتصاريح الأمنية اللازمة لزيارة اليخوت السياحية الأجنبية، بالاضافة الى تبسيط الإجراءات والحصول على تصاريح حركة اليخوت بين الموانئ/ المراين السياحية المصرية، بالإضافة الى أنه تم توحيد إسلوب المحاسبة في الموانئ السياحية.

وتعد المنصة الإلكترونية الموحدة لسياحة اليخوت هي المنصة الرسمية الوحيدة المعتمدة للتعامل مع اليخوت من قبل الدولة المصرية، والتي أدت إلى تلافي معظم المشاكل والمعوقات التي كانت تواجه جذب سياحة اليخوت لمصر، وعلى رأسها خفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار موافقات الجهات لليخوت، لتصبح بين 3 أو 6 ساعات.

الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر إلكترونياً

ومن ضمن التسهيلات التي تمت في هذا الشأن إمكانية الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر إلكترونياً في أقل وقت ممكن من خلال الربط بين المنصة الإلكترونية لسياحة اليخوت ومنظومة وزارة الداخلية للجوازات والهجرة والجنسية، كما تم إمكانية الدخول على منظومة قناة السويس لإنهاء إجراءات العبور وذلك من خلال الربط بين المنصة الإلكترونية لسياحة اليخوت وهيئة قناة السويس.

انهاء الاجراءات خلال 30 دقيقة فقط

وأعلن قطاع النقل البحري خلال اليومين الماضيين عن مزيد من التسهيلات أيضا التي تمت في هذا الشأن، خاصة توفير زمن إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة لليخوت السياحية الأجنبية، حيث تم تقليل زمن انهاء الاجراءات، وتخفيض زمن انهاء الاجراءات لتصل الى نصف ساعة فقط ” 30 دقيقة” .

إصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وفاتورة واحدة لليخت الأجنبي

كما تم إصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وفاتورة واحدة لليخت الأجنبي والتي يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة، كما تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية المملوكة للدولة بالدولار لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكي الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية.

كما يستطيع مالك اليخت أو من ينوب عنه بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد ميناء الوصول وبرنامج الرحلة بالكامل وسوف تقوم النافذة الرقمية بإرسالها آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة، إصدار فاتورة وموافقة واحدة على برنامج زيارة اليخت.

السماح بالمغادرة من أي ميناء سياحي أو مارينا دولي

كما تشمل التسهيلات أيضا السماح لليخوت بالمغادرة من أي ميناء سياحي أو مارينا دولي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول، بالاضافة الى السماح للسائح مالك اليخت أو من ينوب عنه مطلق الحرية في اختيار مكان التراكي (ميناء/مارينا سياحي) طبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته، فضلا عن أن المنصة متاحة حالياً باللغتين العربية والإنجليزية.

إضافة أنشطة سياحية لرحلات اليخوت مثل الصيد والغوص

كما تم إضافة أنشطة سياحية لرحلات اليخوت مثل (الغوص، الصيد، زيارة الجزر والمحميات الطبيعية)، بالاضافة الى إضافة برامج سياحية لرحلات اليخوت تشمل أهم المزارات والمواقع الأثرية.

مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر” بدلاً من “30 يوم “

كما صدرت تعليمات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد خلال مايو الماضي بمد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر” بدلاً من “30 يوم ” وذلك نتيجة لما قد يواجهه مرتادي اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة (سوء أحوال جوية – أعطال تمنع اليخت من المغادرة) وعدم القدرة على الإلتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد فى التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب “.

وفي هذا الصدد صدر قرار وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) في هذا الشأن كما قامت وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر.

ربط المراين السياحية بالمزارات والطرق المؤدية

وأشار وزير النقل الى انه جاري حالياً التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لإطلاق حملة دعائية عن الموانئ والمراين السياحية الموجودة على سواحل الجمهورية والخدمات المتوفرة وربطها بالمزارات السياحية والطرق المؤدية إليها فى الدول الأجنبية والعربية للترويج عنها والتسهيلات والحوافز المقدمة .

ولفت وزير النقل أن هذا يأتي بهدف جذب أكبر عدد من اليخوت والسائحين الأجانب لزيارة جمهورية مصر العربية عن طريق البحر.

إستحداث نشاط تخزين اليخوت الأجنبية باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

كما يتم التنسيق مع وزارة المالية (مصلحة الجمارك) بشأن تعديل بعض الفقرات باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وإستحداث نشاط تخزين اليخوت الأجنبية وذلك بقيام ملاك اليخوت بترك يخوتهم الخاصة والعودة إلى بلادهم والرجوع إلى الأراضى المصرية فى أى وقت للإستمتاع بالنزهة بيخوتهم فى أوقات أجازاتهم والذى يعود بالنفع على أنشطة السياحة والسفر ورحلات الطيران والفنادق والنقل الداخلى وأنشطة الصيانة والإصلاح والخدمات البحرية .