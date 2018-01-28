9 أفلام تتنافس على جوائز مهرجان جمعية الفيلم

خالد بدر الدينتتنافس تسعة أفلام، انتقاها النقاد من بين 45 فيلمًا، على جوائز الإخراج والتمثيل والمونتاج والموسيقى والديكور والملابس خلال مهرجان جمعية الفيلم الذى بدأ مساء أمس السبت فى دورته السنوية الـ44، والذى يستمر حتى الثالث من فبراير المقبل مع توزيع الجوائز في 10 من نفس الشهر. واختار مهر

خالد بدر الدين



تتنافس تسعة أفلام، انتقاها النقاد من بين 45 فيلمًا، على جوائز الإخراج والتمثيل والمونتاج والموسيقى والديكور والملابس خلال مهرجان جمعية الفيلم الذى بدأ مساء أمس السبت فى دورته السنوية الـ44، والذى يستمر حتى الثالث من فبراير المقبل مع توزيع الجوائز في 10 من نفس الشهر.

واختار مهرجان جمعية الفيلم، الذي تأسس عام 1975 وهو من أقدم وأبرز المهرجانات المحلية للسينما المصرية الأفلام، من بين 45 فيلمًا تم عرضها في دور العرض المصرية وسواء فاز الفيلم بجائزة، فسيتم منح كل من هذه الأفلام شهادة تقدير باعتبارها أفضل أفلام السينما المصرية في 2017.

قال مدير التصوير محمود عبدالسميع رئيس المهرجان في الافتتاح بمركز الإبداع الفني في الأوبرا: إن الأفلام المشاركة دخلت المهرجان نتيجة الاستفتاء العام للنقاد والسينمائيين وأعضاء جمعية الفيلم لاختيار الأفضل من بين الأفلام التي تم عرضها العام الماضي.

وذكرت وكالة رويترز إن الأفلام المشاركة في الدورة الـ44 هي (فوتوكوبي) للمخرج تامر العشري و(أخضر يابس) للمخرج محمد حماد و(شيخ جاكسون) للمخرج عمرو سلامة و(الكنز) للمخرج شريف عرفة و(الخلية) للمخرج طارق العريان و(الأصليين) للمخرج مروان حامد و(علي معزة وإبراهيم) للمخرج شريف البنداري و(مولانا) للمخرج مجدي أحمد علي و(بشتري راجل) للمخرج محمد علي.

وتتشكل لجنة تحكيم المهرجان برئاسة الناقد علي أبو شادي وعضوية الممثلة بوسي والمخرجة إيناس الدغيدي ومدير التصوير رمسيس مرزوق ومهندس الصوت محسن التوني والناقدة ماجدة موريس وكاتب السيناريو إبراهيم الموجي والمخرج هاني لاشين والناقد نادر عدلي والمخرج علاء محجوب والمونتيرة رحمة منتصر.

كما يعرض مهرجان جمعية الفيلم -الذي اختار الممثل عزت العلايلي “ضيف شرف”- مجموعة من الأفلام التسجيلية للمخرج شفيع شلبي منها (تراتيل طيبة) و(المعماري.. حسن فتحي يعود إلى المستقبل) و(صانع الفرح) وغيرها.