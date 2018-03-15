9 أغنياء في روسيا قفزوا بثرواتهم 30 مليار دولار في عهد بوتين

إعداد – عبدالغفور أحمد محسنقفزت ثروات أغنى أغنياء روسيا بقيمة 29.5 مليار دولار خلال الفترة الرئاسية الأخيرة لفلاديمير بوتين الذي انتهت ولايته ويستعد لخوض انتخابات على ذات المنصب في 18 مارس الجاري، وفقا لبلومبرج.وبحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات، ارتفعت ثروات 9 من أصل 12 ثري روسي على المؤشر ف

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

قفزت ثروات أغنى أغنياء روسيا بقيمة 29.5 مليار دولار خلال الفترة الرئاسية الأخيرة لفلاديمير بوتين الذي انتهت ولايته ويستعد لخوض انتخابات على ذات المنصب في 18 مارس الجاري، وفقا لبلومبرج.

وبحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات، ارتفعت ثروات 9 من أصل 12 ثري روسي على المؤشر في الفترة من 2012 وقت أن تسلم بوتين السلطة في مدته الأخيرة .

وجاء عملاق صناعة المعادن فلاديمير بوتانين على رأس الأثرياء الرابحين بعد أن أضاف إلى ثروته 6.4 مليار دولار، بينما خسر ميخاييل بروخوروف شريك بوتانين السابق ومنافس الرئيس بوتين في الانتخابات الماضية نحو 1.6 مليار دولار من ثروته.

وتقل الأرباح التي حققها الأثرياء التسعة مجتمعون، عن مكاسب جيف بيزوس مالك “أمازون” وأغنى أغنياء العالم الذي قفزت ثروته خلال نفس الفترة بنحو 33.2 مليار دولار.

وكان أداء الأغنياء الروس جيداً خلال أول عامين من فترة ولاية بوتين، لكنهم تكبدوا خسائر فادحة بعد أزمة عام 2014 في أوكرانيا بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم، وتفاقمت الخسائر بفعل العقوبات اللاحقة وتراجع أسعار النفط عالميا. لكن ثروات الأغنياء الـ 12 والتي وصلت إلى 115 مليار دولار في يناير 2016 استفادت لاحقا من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانتعاش أسواق الأسهم الروسية.

وكان بوتين قد تسلم السلطة في بلاده عام 2000 وظل رئيسها لفترتين حتى 2008 ، قبل تعيينه رئيساً للوزراء، ثم استعاد الرئاسة في عام 2012 بعد مد فترة الولاية إلى 6 سنوات .



