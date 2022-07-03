9 أسهم تنجو من تراجعات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأحد

تمكنت 9 أسهم فقط من الصعود من إجمالي 145 ورقة مالية متداولة في البورصة المصرية بجلسة اليوم الأحد خلال أولى جلسات الأسبوع الجاري وسط تراجع حاد للمؤشر بلغ 2.8%.

وتصدر سهم “القاهرة للدواجن” قائمة الأسهم الأكثر صعودًا، تلاهُ العامة للصوامع، و المنصورة للدواجن، ثم العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا .

وبحلول الساعة 11:22 من جلسة اليوم الأحد هبط مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” حوالي 2.8% وسط أحجام تداول متدنية بشكل واضح بلغت 140.8 مليون جنيه .

وقال خبراء البورصة المصرية إن ضعف السيولة الناتج عن غياب القوى الشرائية لايزال يضغط على السوق، مما يفاقم النظرة الرمادية ويصعب التنبؤ بحركة المؤشرات.

وتجدر الإشارة إلي أن البورصة تشهد تراجعات كبيرة منذ فترة دفعتها إلى مستويات 9225.6 نقطة، الأسبوع الماضى، الذى انتهى بتراجع المؤشر الرئيسى للسوق «EGX30» بنسبة %2.27 و«EGX70» بنحو %3.24 مسجلا 1721 نقطة، والأوسع نطاقا «EGX100» بحوالى %3.11 إلى 2548 نقطة.

وتكبدت السوق خسائر رأسمالية الأسبوع الماضي نسبتها %2.11 بما قيمته 13.4 مليار جنيه، ليغلق رأس المال السوقى تعاملاته الأسبوعية عند 621.9 مليار جنيه، مقارنة مع 635.3 مليار نهاية الأسبوع السابق.