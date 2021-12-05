892 وحدة مبيعات MTI من المركبات الفاخرة خلال 9 أشهر

أظهرت نتائج أعمال شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية MTI، وكلاء سيارات جاكوار ولاندروفر وبنتلى ومازيراتى فى مصر، نمو مبيعاتها من المركبات الفاخرة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى فى الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2021 بنسبة تصل إلى %29.7، لتقفز إلى 892 سيارة، مقارنة مع مبيعاتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، والتى سجلت 688 وحدة.

وأشار تقرير نتائج الأعمال الذى حصلت «المال» على نسخة منه إلى أن MTI تمكنت من بيع سيارات فاخرة خلال تلك الفترة بقيمة 1.6 مليار جنيه تقريبًا، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى، والتى بلغت 1.1 مليار جنيه، بنسبة نمو تقدر بنحو %45.1، ليتمكن قطاع السيارات من الاستحواذ على حصة تمثل %22.35 من إجمالى إيرادات الشركة خلال الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر من هذا العام.

ونمت مبيعات الشركة من المركبات الفاخرة خلال الربع الثالث من العام الحالى بنسبة تصل إلى %77.3، لتقفز إلى 266 سيارة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى والتى سجلت 150 مركبة مباعة.

كما صعدت إيراداتها من مبيعات السيارات الفاخرة خلال الربع الثالث هذا العام بمعدل يصل إلى %74.9، لتسجل 425 مليون جنيه، مقابل 243 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020.

وتستهدف شركة MTI الوصول بمستهدفاتها من مبيعات المركبات الفاخرة إلى 1000 سيارة هذا العام بالتزامن مع تقديم عدد من الموديلات الجديدة، والتابعة لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs مثل E-PACE علاوة على تقديم موديلات هايبرد “هجينة” مثل مازيراتى جيبلى، ورينج روفر، ورينج روفر سبوت.

كما تخطط MTI للوصول بإيراداتها من مبيعات السيارات الفاخرة إلى 1.7 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، مع العلم أنها تمكنت من الوصول إلى ما يقرب من %94 من مستهدفاتها بنهاية الربع الثالث.

وترجع الطفرة فى مبيعات العلامات التابعة لشركة MTI إلى عدد من العوامل والتى فى مقدمتها تطبيق سلطات الجمارك فى الأول من يناير 2019 الإعفاء الجمركى الكامل على السيارات الأوروبية المنشأ مما ساهم فى هبوط أسعارها، بالإضافة إلى اتجاه الشركة الأم العالمية خاصة جاكوار لاندروفر للتخلى عن سياسات إنتاج محركات كبيرة عبر التركيز على تقديم موديلاتها بمحركات أقل ذات سعة 2000 سى سى.

توسعات فى العاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية MTI عن تمكنها من شراء قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة بهدف إقامة مركز خدمات متكامل للعلامات التجارية التى تتولى إدارة عملياتها فى السوق المحلية، ويضم صالة عرض، ومنفذا لبيع قطع الغيار، ومركزا لتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وذلك فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية؛ مؤخرًا.

وأشارت الشركة فى الإفصاح إلى أن المساحة التقديرية لقطعة الأرض التى استحوذت عليها تقدر بـ 7597 متراً مربعاً، بقيمة تصل إلى 132 مليون جنيه مصرى، تم سداد %20 منها عن طريق الكاش، والباقى سيكون بالتقسيط على مدى زمنى 36 شهرًا تبدأ فى أغسطس 2022 وحتى نفس الشهر من 2025.

وقال خالد محمود رئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريحات خاصة لـ «المال» إن الشركة بصدد بدء عمليات التشييد للمركز المتكامل خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحًا أنه لا تزال هناك دراسات حول ماهية العلامات التجارية التى ستمثل فى العاصمة الإدارية الجديدة سواء من جاكوار أو لاند روفر أوبنتلى أو مازيراتي.

وتسعى الشركة لضم ماركات جديدة لتابعة لفئة سيارات الركوب من الفئة المتوسطة عبر مفاوضات مبدئية مع علامات أوروبية وصينية، تتضمن تحديد مدى ملاءمة تلك المركبات لظروف التشغيل الحالية.

ترخيص 117 سيارة من علامات MTI الفاخرة

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور خلال شهر أكتوبر 2021، تمكنت شركة MTI من ترخيص 117 سيارة من موديلات جاكوار ولاندروفر وبنتلى مازيراتى المتوافرة فى السوق المحلية، لتستحوذ على حصة تصل إلى %14.5 من إجمالى السيارات الفاخرة المرخصة على مدار هذ الشهر، والمقدر إجماليها بـ 807 مركبات.

وجاءت «لاند روفر» فى المركز الثالث فى قائمة السيارات الفاخرة الأعلى ترخيصًا فى مصر خلال أكتوبر من هذا العام بإجمالى 88 مركبة، بحصة سوقية تصل إلى %10.9 فيما جاءت «جاكوار» فى المركز السادس بترخيصها 24 سيارة، بحصة سوقية تصل إلى %3 من إجمالى ما تم ترخيصة من مركبات فاخرة.

وحلت «بنتلى» فى المركز العاشر فى قائمة السيارات الفاخرة الأعلى ترخيصًا فى مصر خلال شهر أكتوبر بإجمالى 3 مركبات، فيما جاءت «مازيراتي» فى المركز الثالث عشر بعد أن تمكنت من ترخيص سيارتين، وفقًا لتقرير الإدارة العامة للمرور.

تكهنات بتراجع مبيعات جاكوار ولاند روفر العالمية

توقعت مؤسسة statista للأبحاث والدراسات الإحصائية تراجع مبيعات التجزئة لماركات جاكوار ولاند روفر العالمية بنهاية العام المالى الحالى ( أبريل 2021 – مارس 2022) بنسبة تصل إلى %13.7، لتهبط إلى 439 ألف سيارة، مقارنة بمبيعاتها خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى والذى سجل 509 آلاف مركبة.

وتوقعت statista تراجع أداء مبيعات كلتا العلامتين فى جميع الأسوق العالمية خلال العام المالى الحالى لأدنى مستوى لها فى 7 أعوام تحديدًا فى عام 2014، والذى سجلت فيه مبيعات إجمالية بلغت 434 ألف سيارة.

ويعود الهبوط فى مبيعات جاكوار لاند روفر عالميًا إلى عدد من الأسباب والتى فى مقدمتها أزمة نقص الرقائق التى تمر بها صناعة السيارات حاليًا، والتى أثرت بالسلب على معدلات إنتاج مصانع السيارات فى جميع دول العالم، بالإضافة إلى الزيادات التى تشهدها أسعار المركبات بعد القفزات التى شهدتها أسعار المكونات مما أدى إلى تراجع الطلب العالمى على السيارات.

ونشرت economictimes تقريرًا لها أشارت فيه إلى أن شركة صناعة السيارات الفاخرة جاكوار لاند روفر أجبرت على خفض الإنتاج خلال الربع الحالى بسبب النقص المستمر فى أشباه المواصلات فى جميع دول العالم.

واوقفت الشركة البريطانية والمملوكة لمجموعة تاتا موتورز الهندية لوف مصانعها فى كل من سوفاكيا وسوليهول بالمملكة المتحدة، والنمسا، بالإضافة إلى تعطل إنتاج بعض المحركات فى الفترة من 25 أكتوبر، وحتى 12 نوفمبر من العام الحالى.

وتوقع التقرير أن تتسبب تلك الإغلاقات فى خسارة ما بين 5 لى 7 آلاف سيارة، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات بقيمة تتباين من 300 إلى 325 مليون جنيه إسترلينى، مشيرًا إلى أن أزمة الرقاق تسبب فى خسارة الشركة ما يقرب من 4 مليارات جنيه استرينى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى فى الفترة من أبريل حتى أكتوبر.

وتوقع أن يصل إنتاج الشركة من السيارات الفاخرة إلى مستويات تتراوح ما بين 360 و370 ألف سيارة بنهاية العام المالى الحالى بمثابة مهمة شاقة مع تأكد جاكوار لاند روفر بأنه لا حل لأزمة نقص المكونات فبيل نهاية العام المقبل.