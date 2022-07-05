89 مليونا و714 ألف جنيه إجمالي إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة خلال يونيو

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، برئاسة محمد إبراهيم مصطفى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر يونيو الماضي، 250 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 24656 طردًا بوزن إجمالي 5059 طنًّا و380 كيلوجرامًا.

وتم الإفراج، خلال شهر يونيو 2022، عن 80 شـهادة سحب جزئية بعدد 6 آلاف و534 طردًا بوزن إجمالي 1396 طنًّا و806 كيلو جرامات.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضى، 11 مليونًا و682 ألف جنيه، وإجمالي الغرامات 62 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالي ضرائب ورسوم القيمة المضافة المحصَّلة بجمارك الدخان بالقاهرة، خلال يونيو الماضي، حوالى 74 مليون 540 ألف جنيه، وضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة 875 ألف جنيه.

وبلغت الرسوم المحصَّلة لحساب غرفة الأدخنة خلال الفترة نفسها 435 ألف جنيه، ورسم الموارد المالية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية نحو مليون و979 ألف جنيه.

وخلال الفترة نفسها بلغت قيمة صادرات جمارك الدخان بالقاهرة حوالى 7 ملايين و139 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصَّلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، خلال شهر يونيو الماضى، 89 مليونًا و714 ألف جنيه.