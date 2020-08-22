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«89 حالة».. مصر تسجل أقل معدل إصابات بفيروس كورونا منذ نحو 5 شهور

وكانت آخر مرة سجلت فيها مصر إصابات يومية أقل من 100 حالة أوائل أبريل الماضى
المال - خاص 11:56 م, السبت, 22 أغسطس 20 11:56 م, السبت, 22 أغسطس 20

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سجلت مصر اليوم السبت، أقل معدل يومى لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وهو 89 حالة منذ بداية الأزمة.

وكانت آخر مرة سجلت فيها مصر إصابات يومية أقل من 100 حالة أوائل أبريل الماضى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أمس أنه خرج 856 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى اليوم.

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

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بقلم المال - خاص

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