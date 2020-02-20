89 ألف دولار منحة يابانية لتحسين سبل عيش صغار مزارعي الطماطم بالأقصر

وقع نوكي ماساكي، سفير اليابان في مصر، وصفاء فهمي عبد الحليم، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، عقد منحة فى إطار برنامج المنح اليابانية لمشروعات أمن الإنسان على المستوى الأساسي.

وقالت السفارة اليابانية بالقاهرة، اليوم الخميس، إن قيمة المنحة المقدمة بلغ 89,820 دولاراً أمريكياً، وقد قدمت الحكومة اليابانية هذه المنحة لمؤسسة تنمية الأسرة المصرية بهدف تحسين مستوي معيشة صغار المزارعين في محافظة الأقصر من خلال إنشاء وحدة تجفيف بالطاقة الشمسية لإنتاج الطماطم المجففة لزيادة القيمة المضافة لمحصول الطماطم وتقليل نسبة الخسائر.

إضافة إلي تقديم برامج تدريبيه لبناء قدرات صغار المزارعين لزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية وتحسين مهارات المزارعين التسويقيه.

سيقوم هذا المشروع بدعم حوالي 300 من صغار المزارعين – من بينهم 90 سيدة– ممن يعيشون في إسنا بمحافظة الأقصر، وذلك لضمان مصدر ثابت للدخل وإنشاء وحدة تجفيف طماطم بالطاقة الشمسية سيعمل على تطوير المعالجه الصناعية وتحسين القيمة الكليه لزراعة الطماطم، خاصة بالنسبة لصغار المزارعين.

إضافة إلي ذلك سيقوم المشروع بتحسين القدرات الفنية والتسويقية لصغار المزارعين حول كيفية التعامل مع محصول الطماطم خلال إنتاج الطماطم المجففة.

وهذا من شأنة أن يساعد على تقليل الخسائر من فائض الإنتاج وتوفير عرض ثابت خلال المواسم المختلفة.

وخلال حفل توقيع عقد المنحة، أكد السفير نوكي أهمية هذا المشروع لتعزيز المستوى المعيشى لصغار المزارعين– بمن في ذلك تمكين المرأة– وتحسين إنتاج محصول الطماطم بمنطقة إسنا، حيث الخسائر التى ألحقت بمحصول الطماطم منذ عام 2017، بسبب تغير المناخ والآفات.

وأعرب السفير نوكي عن تقديره للعمل مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية وللشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

علي صعيد آخر، أشارت الدكتورة سهير، مديرة المشروع بمؤسسة تنمية الأسرة المصرية، إلى أهمية هذا المشروع لدعم كل من القطاع الزراعي وصغار المزارعين في إسنا، وقد أعربت عن امتنانها للدعم المقدم من حكومة اليابان وكذلك لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شريك تنمية وطنى بارز وهى “مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية”، حيث ستقدم المؤسسة المزيد من التدريبات الضرورية لمدة عامين لبناء القدرات.

تأسست مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في عام 2001 كجهة مانحة، وفي عام 2005، حصلت المؤسسة على مرتبة استشارية خاصة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC).

وقد قُدمت هذه المنحة فى إطار مساعدات الحكومة اليابانية “برنامج المنح اليابانية لمشروعات أمن الإنسان على المستوى الأساسي” والذى يقدم الدعم المالى المباشر للمنظمات الغير هادفة للربح بما فى ذلك المنظمات الغير حكومية في مجالات مثل الصحة والرعاية الإجتماعية والتعليم والبيئة والتدريب المهني وتمكين المرأة.

منذ عام 1994 حتى يومنا هذا قامت اليابان بدعم 169 مشروعاً فى مصر من خلال هذا البرنامج للمنح بما يعادل حوالي 9 ملايين دولار أمريكي.