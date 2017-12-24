887 مليون جنيه قيمة طلبات الاكتتاب في أسهم التوفيق للتأجير

مصطفى طلعت:كشفت شاشات تداول البورصة ارتفاع تغطية الطرح العام لاسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي 28 مرة، مع إغلاق جلسة تداولات اليوم الأحد، ونهاية الاكتتاب.وبلغت طلبات الاكتتاب في السهم 134.4 مليون سهم، تعادل نحو 887 مليون جنيه، مطلوية لشراء عدد 4.8 مليون تمثل إجمالي الأسهم المعروضة في الطرح الع

مصطفى طلعت:



كشفت شاشات تداول البورصة ارتفاع تغطية الطرح العام لاسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي 28 مرة، مع إغلاق جلسة تداولات اليوم الأحد، ونهاية الاكتتاب.



وبلغت طلبات الاكتتاب في السهم 134.4 مليون سهم، تعادل نحو 887 مليون جنيه، مطلوية لشراء عدد 4.8 مليون تمثل إجمالي الأسهم المعروضة في الطرح العام.



يشار إلى أنه تم تغطية الطرح الخاص للشركة نحو 40.16 مرة لعدد 14.4 مليون سهم بقيمة 95.04 مليون جنيه، وذلك بإجمالى طلبات 3.8 مليار جنيه من المؤسسات وصناديق الاستثمار والأفراد ذوى الملاءة المالية.



وحددت “التوفيق للتأجير” السعر النهائى العام البالغ عددها 4.8 مليون سهم تمثل 25% من إجمالى الطرح عند 6.6 جنيه للسهم الواحد، بحد أدنى لطلبات الشراء 25 سهم، وبحد أقصى 100 ألف سهم.