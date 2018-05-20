882 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا

نادية سلامصرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة السفينة محبة وعلى متنها 882 معتمرا و سيارة متجهة الى ميناء ينبع و وأربع سفن اخرى وهى عمان، الرياض، الحرية، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 200 راكب و 132 شاحنة بضائع و 7 سيارات.فيما شهد الميناء بالام

نادية سلام

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة السفينة محبة وعلى متنها 882 معتمرا و سيارة متجهة الى ميناء ينبع و وأربع سفن اخرى وهى عمان، الرياض، الحرية، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 200 راكب و 132 شاحنة بضائع و 7 سيارات.

فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة محبة وعلى متنها 113 معتمرا و 8 سيارات قادمة من ميناء ينبع وثلاث سفن اخرى وهى مسرة، بوسيدون اكسبريس، نما اكسبريس وعلى متنها 959 راكبا و 179 شاحنة بضائع و 25 شاحنة عفش ركاب و 41 سيارة.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 714 راكبا وتداول 159 شاحنة حيث يستعد اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 204 ركاب و 13 برادا و 21 تريللا و 4 سيارات و 2 باص جيت، كما تغادر السفينتان ايلة و بريدج و على متنهما 51 راكبا و 32 برادا و 19 تريللا .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن و هى سينا ، ايلة ، بريدج و على متنها 388 راكبا و 20 برادا و 13 تريللا و 10 سيارات، وغادرت السفينة سينا و على متنها 71 راكبا و 32 برادا و 9 تريللا و 2 سيارة.