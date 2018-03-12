88 % نسب تنفيذ مشروعات جنوب القاهرة للكهرباء

عمر سالمأشاد محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمستوى الأداء وما تم إنجازه من تطوير بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، حيث استعرض حسام عفيفى، رئيس الشركة، تقريرًا أوضح فيه الموقف التنفيذى والمستهدف لكل من الخطة الطموح والخطة الاستثمارية، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كا

عمر سالم





أشاد محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمستوى الأداء وما تم إنجازه من تطوير بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، حيث استعرض حسام عفيفى، رئيس الشركة، تقريرًا أوضح فيه الموقف التنفيذى والمستهدف لكل من الخطة الطموح والخطة الاستثمارية، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات.

وحول الموقف التنفيذي لكل من الخطة الطموح والخطة الاستثمارية أوضح رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أنه تم إحلال وتوسعة عدد (295) محولًا + (100) كشك توزيع، (254) عمودًا.

وحول شبكة الجهد المتوسط تم الانتهاء من تنفيذ (133.8) كم من الخطوط الهوائية و(533.71) كم كابلات.

وحول شبكات الجهد المنخفض تم الانتهاء من تنفيذ (269.47) كم موصلات هوائية، و(205.9) كم كابلات، و(951) صناديق جهد منخفض.

وحول الموقف التنفيذي لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية أضاف عفيفى أنه تم الانتهاء من تحويل تلك الخطوط بكل من شمال ريف الجيزة 1 بإجمالى 27700 متر، شمال ريف الجيزة2 (41650 مترًا)، وجنوب ريف الجيزة 35590 مترًا، ووسط ريف الجيزة 9531 مترًا بإجمالى أطوال للكابلات تصل إلى حوالى (114471) مترًا.

وبلغت نسبة التنفيذ لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية بشركة جنوب القاهرة حوالى 88.28%، وهناك بعض الاعتراضات من الأهالى تؤثر على نسبة التنفيذ.

وأكد شاكر، خلال الاجتماع، ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ، وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.

وشدد الوزير على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة.

كما تم مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار، وتحسين معدلات الفقد.

جدير بالذكر أن نطاق عمل شركة جنوب القاهرة يمتد إلى عدد من المناطق تتضمن كرداسة، والمنصورية، والواحات، وأوسيم، ووردان، ومنشأة القناطر، والصف، والعياط، وأطفيح، وأبو النمرس، والحوامدية، والبدرشين.