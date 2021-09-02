استثمار

88 مليون دولار حجم صادرات الفراولة الطازجة فى 10 شهور

بحجم 36 ألف و939 طنًا
أحمد اللاهوني 2:32 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21 2:32 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21

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بلغت صادرات الفراولة الطازجة 36 ألف و939 طنًا، بقيمة 87 مليونًا و938 ألف دولار خلال الفترة«من سبتمبر إلى نهاية يونيو» فى الموسم التصديرى 2020/2021، وفق أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية حصلت «المال» على نسخة منه.

صادرات المانجو الطازجة

يذكر أن صادرات المانجو الطازجة قد سجلت 38 ألف و511 طنًا، بقيمة 28 مليونًا و175 ألف دولار خلال الفترة«من سبتمبر إلى نهاية يونيو» فى الموسم التصديرى 2020/2021.

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وارتفعت صادرات مصر من الموالح خلال أول 10 شهور فى الموسم التصديرى 2020/2021 بنحو 38% عن الفترة المماثلة من الموسم السابق لتسجل مليون و802 ألف و588 طنًا، ما قيمته 843 مليونًا و154 ألفًا و859 دولارًا.

وسجلت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 إلى 2.215 مليار دولار، مقارنة بـ 2.013 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2019.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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