88 مليون جنيه لمشروعات المياه والصرف المتعثرة بالفيوم

د.هالة السعيد: "نحاول سد الفجوات التنموية، والهدف من الزيارات الميدانية هو الوقوف على حقيقة الأوضاع لاتخاذ إجراء مناسب"المالب - خاص : اعتمدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، 88 مليون جنيه للانتهاء من بعض مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي المتعثرة بمحافظة الفيوم، و تمت

د.هالة السعيد: “نحاول سد الفجوات التنموية، والهدف من الزيارات الميدانية هو الوقوف على حقيقة الأوضاع لاتخاذ إجراء مناسب”

المالب – خاص :

اعتمدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، 88 مليون جنيه للانتهاء من بعض مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي المتعثرة بمحافظة الفيوم، و تمت المووافقة على زيادة استثمارات خطة ديوان عام وزارة الإسكان بـ 58 مليون جنيه لإدراج عدة مشروعات فرعية تحت مشروعاتها الرئيسية والمنفذة من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتوزع هذه الاعتمادات على محطة معالجة سنهور القبلية، بواقع 10 ملايين جنيه، فضلًا عن 20 مليون جنيه لمحطة رفع صرف صحي الإعلام، و6 ملايين جنيه لمحطة رفع صرف صحي أباظة، و22 مليون جنيه لإنشاء خزان أرضي سعة 500 متر مكعب بمركز سنورس.

كما تمت الموافقة على الاعتمادات اللازمة لسداد تعويضات نزع الملكية للأراضي المتداخلة بمسار الطريق الربع دائري حول مدينة أبشواي، و تقرر زيادة استثمارات مشروع رصف الطرق بديوان عام محافظة الفيوم بـ30 مليون جنيه.

وقالت “السعيد”: “الهدف من الزيارات الميدانية هو الوقوف على حقيقة الأوضاع على أرض الواقع لاتخاذ إجراء مناسب.. ونحاول سد الفجوات التنموية وتوزيع الاستثمارات تبعًا لمؤشرات التنمية البشرية”.. وأضافت : “الفيوم هي البوابة الشمالية لصعيد مصر، وهي محافظة واعدة ولديها فرص تنموية كبيرة، ونحن نسعى في الفترة القليلة القادمة لترتيب جيد للأولويات، للانتهاء من المشروعات العاجلة”.

كانت وزيرة التخطيط قد زارت الفيوم منذ أسبوعين، واجتمعت مع د.جمال سامي، محافظ الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية للمحافظة، فضلًا عن ممثلي الصحافة والإعلام، و تم استعراض للمشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظة الفيوم، والمشروعات المطلوب استكمالها بشكل عاجل.. وبعد الاجتماع قامت “السعيد” بزيارة ميدانية تفقدت فيها المركز التكنولوجي بمركز ومدينة الفيوم، ومحطة صرف صحي الإعلام بمركز الفيوم، ومحطة صرف صحي سنهور القبلية بمركز سنورس، كما تفقدت مركز يوسف الصديق للصناعات الحرفية بقرية تونس، وفي نهاية جولتها قامت “السعيد” بتفقد بحيرة قارون.