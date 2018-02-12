88 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار العراق

بي بي سييحتاج العراق إلى 88.2 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار داخل البلد الذي شهد دمارًا كبيرًا خلال الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وفقًا لوزارة التخطيط العراقية.وأوضح وزير التخطيط سلمان الجميلي خلال مؤتمر دولي في الكويت أن هذه التكلفة تستند إلى دارسة أجراها خبراء عراقيون ودوليون.وأش

بي بي سي



يحتاج العراق إلى 88.2 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار داخل البلد الذي شهد دمارًا كبيرًا خلال الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وفقًا لوزارة التخطيط العراقية.

وأوضح وزير التخطيط سلمان الجميلي خلال مؤتمر دولي في الكويت أن هذه التكلفة تستند إلى دارسة أجراها خبراء عراقيون ودوليون.

وأشار الجميلي إلى أن الحجم الكلي للأضرار والخسائر بالعراق بلغ 45.7 مليار دولار.

وتستضيف الكويت مؤتمرا بشأن إعادة إعمار العراق يستمر على مدار 3 أيام.

وبحسب المدير العام في وزارة التخطيط العراقية قصي عبدالفتاح، فإن بغداد في حاجة إلى 22 مليار دولار بشكل فوري.

وقال مهدي العلاق أمين عام مجلس الوزراء العراقي، إن الخيار متروك للدول بخصوص أين تود أن تضع أموالها سواء عن طريق البنك الدولي أو الأمم المتحدة. وسيكون هناك برنامج خاص بإدارة المشروعات ليس من خلال الخطة التقليددية السابقة ولكن من خلال خطة جديدة.

وفي جلسة موازية خلال فعاليات مؤتمر إعادة إعمار العراق تعهدت وزارة الأوقاف الكويتية بالإضافة لمنظمات غير حكومية كويتية بـ50 مليون دولار من أجل جهود إعادة إعمار العراق.

كما تعهدت منظمات غير حكومية دولية وجمعيات إغاثية بتقديم 330 مليون دولار.

وبدأت جلسات اليوم الافتتاحي بكلمات لمسؤولين عراقيين شددوا خلالها على أن المؤتمر سيكون أساسيا في تحقيق خطة إعادة الإعمار التي تعتمد على إعادة البناء والتعايش السلمي والاستقرار والاستثمار.

وكان مسئولون عراقيون صرحوا سابقا بأن العراق يحتاج إلى أكثر من 100 مليار دولار من أجل إعادة الإعمار.

