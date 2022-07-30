879 مليون دولار قيمة صادرات الحاصلات الزراعية للدول العربية خلال 10 شهور

ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية إلى الدول العربية خلال أول 10 شهور من الموسم التصديري الحالي 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر وحتى نهاية يونيو» إلى 1.7 مليون طن، بقيمة 879 مليون دولار.

يشار إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال أول 10 شهور من الموسم التصديرى الحالى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر وحتى نهاية يونيو» قفزت إلى 3.96 مليون طن، بقيمة 2.5 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة المماثلة من الموسم الماضى 2020/ 2021، بحسب تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ولفت تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – تنفرد “المال” بنشر تفاصيله – إلى أن الصادرات الزراعية إلى سوريا سجلت 119 ألف طن بقيمة 76 مليون دولار.

وأوضح التقرير، أن صادرات الحاصلات الزراعية إلى ليبيا سجلت 98 ألف طن بقيمة 35 مليون دولار، وبلغت 92 ألف طن إلى الكويت بقيمة 45 مليون دولار، وسجلت 84 ألف طن إلى سلطنة عمان بقيمة 41 مليون دولار، ووصلت إلى 78 ألف طن إلى لبنان بقيمة 33 مليون دولار.