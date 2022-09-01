86.9 مليار جنيه محفظة التجزئة المصرفية ببنك مصر بنهاية الربع الأول

كشفت نتائج أعمال بنك مصر عن ارتفاع محفظة قروض الأفراد إلى 86.967 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 81.899 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وأظهرت القوائم المالية الصادرة أن البنك ضخ تمويلات عقارية للأفراد بقيمة 10.018 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 9.432 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

كما ارتفعت محفظة القروض الشخصية ببنك مصر إلى 71.597 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 68.031 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

فيما سجلت أرصدة بطاقات الائتمان 2.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، مقابل 2.1 مليار جنيه بنهاية 2021.

وبلغت أرصدة الحسابات الجارية المدينة للأفراد 2.957 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 2.311 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وحقق بنك مصر صافي ربح بقيمة 6.819 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022(الفترة من بداية يناير وحتي نهاية مارس)، مقابل 2.400 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2021، بارتفاع بقيمة 4.419 مليار جنيه.

كما حقق البنك أرباحًا قبل ضرائب الدخل بقيمة 9.789 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 5.911 مليار جنيه بنهاية مارس 2021.