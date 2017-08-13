بورصة وشركات

86.6 مليون جنيه أرباح المالية والصناعية فى النصف الأول

المال – خاص: قفزت الأرباح المجمعة لشركة المالية والصناعية المصرية، خلال النصف الأول من العام الحالي لتسجل 86.6 مليون جنيه، مقابل 20.8 مليون جنيه، خلال الفترة المماثلة من 2016. يذكر أن الشركة حققت ارتفاع في أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتسجل 32.4 مليون جنيه، مقابل 16.8 مليون جن
13 أغسطس، 2017 13 أغسطس، 2017

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المال – خاص:

قفزت الأرباح المجمعة لشركة المالية والصناعية المصرية، خلال النصف الأول من العام الحالي لتسجل 86.6 مليون جنيه، مقابل 20.8 مليون جنيه، خلال الفترة المماثلة من 2016.

يذكر أن الشركة حققت ارتفاع في أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتسجل 32.4 مليون جنيه، مقابل 16.8 مليون جنيه بنمو قدره 92.8 %.

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