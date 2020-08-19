بورصة وشركات

86 مليون جنيه مبيعات عربية وأجنبية بالبورصة خلال أسبوع

13.7% نصيب الأجانب من التعاملات
منى عبدالباري 1:10 ص, الخميس, 20 أغسطس 20 1:10 ص, الخميس, 20 أغسطس 20

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شهدت البورصة المصرية اتجاها بيعيا للمستثمرين العرب والأجانب الأسبوع الحالي، بقيمة إجمالية نحو 86 مليون جنيه فقط.

13.7% نصيب الأجانب من التعاملات

وكان نصيب المستثمرين الأجانب من التعاملات هذا الأسبوع الذي انتهت تعاملاته اليوم 13.7% بصافي مبيعات 44.3 مليون جنيه، والعرب 5.4% بصافي بيع 31.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وكان نصيب المستثمرون المحليون من التعاملات 80.9% فقط، من إجمالي التعاملات المقيدة على الأسهم.

ومنذ بداية العام الحالي كان الاتجاه المسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية البيع، حيث بلغت مبيعاتهم الإجمالية منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي 11.2 مليار جنيه.

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بقلم منى عبدالباري

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