850 ألف طن صادرات مصر من البطاطس خلال عام

بلغت صادرات مصر من البطاطس 850 ألف طن بقيمة 357 مليون دولار خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022» وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

وكانت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية قد صعدت خلال الموسم التصديرى 2021/ 2022 الماضى «الفترة من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022» إلى 4.32 مليون طن، بقيمة 2.72 مليار دولار، مقابل 4.24 مليون طن، بقيمة 2.41 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق 2020/ 2021، بزيادة قدرها 300 مليون دولار.

ووصلت صادرات الموالح المصرية إلى مليون و655 ألف طن بقيمة 821 مليون دولار خلال الموسم التصديرى 2021/ 2022 الماضى «الفترة من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022» وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.