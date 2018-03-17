850 ألف طن بطاطس إجمالي صادرات مصر لروسيا خلال 2017

الصاوي أحمد أكد مصدر مسئول في وزارة الزراعة، أن قرار موسكو يشمل حظر الاستيراد من حوضين فقط في محصول البطاطس، من إجمالي 476 يتم التصدير منها. وأوضح أن مصر تطبق المعايير والإجراءات الصحية والنباتية التي تضمن خلو الصادرات الزراعية المصرية…

الصاوي أحمد

أكد مصدر مسئول في وزارة الزراعة، أن قرار موسكو يشمل حظر الاستيراد من حوضين فقط في محصول البطاطس، من إجمالي 476 يتم التصدير منها.

وأوضح أن مصر تطبق المعايير والإجراءات الصحية والنباتية التي تضمن خلو الصادرات الزراعية المصرية من الآفات، ما ساهم في إحداث طفرة كبيرة في معدلات تصدير البطاطس إلى السوق الروسية خلال عام 2017، وبلغت قيمة الصادرات المصرية من البطاطس 850 ألف طن.

وأضاف أن حجم الصادرات لروسيا العام الماضي من محصول البطاطس بلغ 120 مليون دولار تقريبًا، مقارنة بـ 50 مليون دولار فقط، في الموسم 2016 بزيادة 160%.



وسجلت صادرات البطاطس حتى الآن 400 ألف طن في الموسم الجاري، الذي انطلق في أكتوبر الماضي، وسيستمر حتى أغسطس 2018.

وأعلنت روسيا، مساء الخميس الماضي، حظر استيراد البطاطس من منطقتين في المنيا والبحيرة بسبب وجود العفن البني.