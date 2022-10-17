85.5 تريليون جنيه حجم التسويات اللحظية بين البنوك خلال 9 أشهر

صعدت حجم المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 85.522 تريليون جنيه خلال الفترة من بداية يناير إلى سبتمبر 2022 لنحو 2.111 مليون عملية.

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي اليوم وصول عدد العمليات خلال شهر سبتمبر إلى 229.960 ألف عملية بقيمة 12.613 تريليون جنيه، مقارنة مع 229.531 ألف عملية بقيمة 12.807 تريليون جنيه في الشهر السابق له.

ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعد نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، وذلك نظرا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.

كما يعد (RTGS) نظام دفع ذا أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.