85.3 مليون دولار صادرات الأقطان حتى الأسبوع الثامن من موسم 2020/2021

سجلت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية للموسم التصديرى 2020/2021، منذ بداية الموسم فى شهر سبتمبر وحتى الأسبوع الثامن من الموسم التصديرى قرابة 85.3 مليون دولار، بحجم تعاقدات بلغ 37.2 ألف طن قطن بنسبة زيادة تقارب % 31.4 عن حجم تعاقدات الموسم الماضى خلال تلك الفترة والتى بلغت 28.3 ألف طن قطن.

وكشف تقرير حصلت «المال» على نسخة منه، أن تعاقدات الأسبوع الثامن من الموسم التصديرى الجارى 2020/2021 نحو 3652 طن قطن.

وجاءت تعاقدات الأسبوع الثامن من خلال 7 شركات، هي: «النيل الحديثة» بكميات بلغت 2175 طنا، و»الأمير» بتعاقدات 768 طنا، و»ألكان» بتعاقدات 320 طنا، و«الأمراء» بتعاقدات 215 طنا، و»الجزار» بتعاقدات 100 طن، و«أم القرى» بتعاقدات 50 طنا، و«المنياوي» بتعاقدات 24 طن قطن.

وسجلت أسعار تصدير الأقطان المصرية للأسبوع الثامن من الموسم التصديرى 2020/2021، نحو166 سنتا/لبرة لصنف جيزة 93، بما يعادل 2862 جنيها للقنطار.

وبلغ سعر قنطار القطن لصنف جيزة 86 نحو 116 سنتا/لبرة بما يعادل 2000 جنيه للقنطار، فيما سجل صنف جيزة 94 نحو 111 سنتا/لبرة، بما يعادل 1915 جنيها للقنطار.