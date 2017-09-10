85% نموًا في الحركة الملاحية بميناء الأدبية

نادية صابر أعلن اللواء محفوظ طه، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، عن زيادة نشاط الحركة الملاحية وتداول الحاويات والبضائع المتداولة بميناء الأدبية، التابع للمنطقة الاقتصادية، حيث شهد ارتفاعًا عن العام السابق. وأضاف محفوظ، أن ميناء الأديبة يشهد…

نادية صابر

أعلن اللواء محفوظ طه، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، عن زيادة نشاط الحركة الملاحية وتداول الحاويات والبضائع المتداولة بميناء الأدبية، التابع للمنطقة الاقتصادية، حيث شهد ارتفاعًا عن العام السابق.



وأضاف محفوظ، أن ميناء الأديبة يشهد خلال الفترة الحالية نشاطًا في حركة السفن واستمرار زيادة تداول البضائع الصادر والوارد منها، خاصة في شهر أغسطس 2017 مقارنة بنفس الشهر بنسب مرتفعة عن العام السابق.

واستقبل الميناء 463825 طن بضائع صب جاف، مقارنة بالعام السابق بـ 250016 طن بضائع صب جاف لشهر أغسطس 2016، بمعدل نمو قدره 85% فى عام 2017.



كان إجمالي حجم تداول البضائع الصادر والوارد لشهر أغسطس 2017 بإجمالى 778518 طن، مقارنة بـ 539637 طن، لشهر أغسطس العام الماضي، بنسبة زيادة 44% فى 2017.

وبلغ إجمالي عدد الحاويات 1946 حاوية بضائع عامة، متضمنة 180 حاوية (20 قدم )، و1677 حاوية (40 قدم)، كما بلغ إجمالي عدد السفن خلال الشهر الماضي 42 سفينة.



وأوضح محفوظ أن النمو الاقتصادي يبدأ من الموانئ، وهو الأمر الذي يدعو إلى تشجيع الاستثمار في الموانئ وتطويرها من أجل جذب السفن العملاقة بموانئ المنطقة الاقتصادية.