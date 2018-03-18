85 % نسب تنفيذ مشروعات خطة البحيرة لتوزيع الكهرباء

عمر سالمناقش الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الأحد، مستوى الأداء وما تم إنجازه من تطوير بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.واستعرض المهندس محمد عبد العليم السيد السطوحى تقريراً أوضح فيه الموقف التنفيذى والمستهدف لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية ، وكذلك تحويل الخطوط الهوا

عمر سالم

ناقش الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الأحد، مستوى الأداء وما تم إنجازه من تطوير بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

واستعرض المهندس محمد عبد العليم السيد السطوحى تقريراً أوضح فيه الموقف التنفيذى والمستهدف لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية ، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات.

وحول الموقف التنفيذي لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية أوضح سطوحى رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء أنه تم إحلال وتجديد وعمل التوسعات لعدد ( (65) محول ،

وحول شبكات الجهد المتوسط فقد تم تنفيذ عدد (3804) عامود ، و(143,8) كم موصلات ، و(176,7) كم كابلات ، وحول شبكات الجهد المنخفض فقد تم الانتهاء من تنفيذ (11314) عامود، (915,12) كم موصلات، (107) كم كابلات، و(3) موزعات.

ووحول الموقف التنفيذي لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية أضاف المهندس محمد عبد العليم أنه تم الانتهاء من تحويل تلك الخطوط بإجمالي عدد 49 عملية بمبلغ وقدرة 60,3 مليون جنيه بعدد من المناطق منها كينج عثمان ، دواجن أبيس ، تفريعة الحبشى.

ولغت نسبة التنفيذ لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية بشركة البحيرة حوالى 87 % .

وأكد الدكتور شاكر خلال الإجتماع على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها . وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة حيث من المقرر الانتهاء من ذلك بحلول ديسمبر 2018 .

كما تم أيضاً مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد..

وجدير بالذكر أن نطاق عمل شركة البحيرة يمتد إلى عدد من المحافظات تتضمن إيتاى البارود ، البحيرة ،أبو حمص ، مطروح ، الساحل الشمالى الغربى ، ومركز السلام.

وتأتى مثل تلك اللقاءات في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أرواح المواطنين والقضاء على أية مخاطر تهدد أرواحهم وحرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور فضلاً عن تأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات.