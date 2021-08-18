طاقة

85 مليون جنيه وفورات سنوية من مشروع «جاس كول» للتبريد بالعاصمة الإدارية

يخفض استهلاك الكهرباء بنسبة %30
نسمة بيومي 7:36 ص, الأربعاء, 18 أغسطس 21 7:36 ص, الأربعاء, 18 أغسطس 21

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علمت «المال» أن حجم الوفورات الناتجة عن مشروع محطة التبريد المركزية، التى نفذتها شركة جاس كول فى العاصمة الإدراية الجديدة، تقدر بنحو 85 مليون جنيه سنويًا.

ونفذت شركة جاس كول أكبر محطة مركزية للتبريد فى مصر وإفريقيا، بطاقة 63 ألف طن تبريد لتغذية الحى الحكومى،والحى المالى بالعاصمة الادارية الجديدة.

بدأ التشغيل جزئيًا.. والخدمة وصلت للحي الحكومي

وقالت مصادر مسئولة بقطاع البترول إن ذلك المشروع سيحقق طفرة فى تحقيق برنامج ترشيد الاستهلاك الذى تتبناه الحكومة منذ سنوات، مضيفة أنه تم تشغيله جزئيًا، وتم توصيل الخدمة الى جميع الوزارات فى الحى الحكومى قبل ختام العام المالى الماضى.

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وأشارت إلى أن المشروع سيحقق فائضًا ضخمًا فى الطاقات المستخدمة للتبريد، بعد اعتماده على استخدام وحدات للتبريد تعمل بالكهرباء، وأخرى بالغاز الطبيعى مجتمعة، إضافة إلى تكنولوجيات التخزين الحرارى، ما يؤمن عمل المحطة بشكل مستمر دون انقطاع بكل مصادر الطاقة النظيفة المتاحة.

جدير بالذكر أن المحطة تعمل على تخزين الطاقة أثناء الليل، لاستخدامها فى فترات الذروة، ما يخفض استهلاك الطاقة الكهربائية المستخدمة بنسبة %30.

ويوفر نظام تشغيل المحطة الجديدة فى الطاقات المستخدمة قدرة 63 ألف طن، بواقع 23 ميجاوات، لتصل إلى 37، بدلًا من 60 ميجاوات.

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ولفتت المصادر إلى أن ذلك المشروع يعد جزءًا من إستراتيجية تنفذها الدولة تستهدف منها تعظيم الناتج المحلى عن طريق إدخال الغاز الطبيعى فى معظم الصناعات، وأهمها التبريد والتكييف.

وأشارت إلى أن شركة جاس كول استطاعت تنفيذ المشروع رغم الصعوبات والتحديات التى فرضتها جائحة كورونا،الفترة الماضية، وتكثف من مجهوداتها حاليا لتشغيل المشروع بشكل كامل الفترة القادمة.

وقالت إن شركة جاس كول مستمرة فى تنفيذ تلك النوعية من المشروعات، سواء للشركات أو مواقع الإنتاج أو المشروعات القومية بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.

جدير بالذكر أن شركة جاس كول تأسست عام 2004 ، وهى شركة تابعة لقطاع البترول ، ومتخصصة فى مجال الطاقة والتبريد وتوفير الحلول المبتكرة للمنشآت التجارية والسكنية لترشيد استهلاك الطاقة.

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ووقعت الشركة عقد تنفيذ المشروع الجديد فى ديسمبر 2018 ، مع شركة العاصمة الادارية، وتم تنفيذه بتكلفة تجاوزت مليارى جنيه كمرحلة أولى.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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