85 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية في بولاق والعمرانية

اتفقت محافظة الجيزة، وإدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على تنفيذ مشروع لتطوير البنية التحتية، وتحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بمناطق حوض الذوات، بحي بولاق الدكرور وترعة الإخلاص، وأرض البحر بالعمرانية بتكلفة 85 مليون جنيه.



وقال محافظ الجيزة، إنه وقع البروتوكول بين الأطراف الثلاثة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على النهوض بالبنية التحتية للمناطق الأكثر احتياجًا للتطوير بجميع الأحياء والمراكز والمدن، بهدف تحسين البيئة المحيطة بالسكان والمستوى المعيشي، لما له من آثر على الصحة العامة.

وأشار إلى أن البروتوكول يتضمن تطوير البنية التحتية ومد شبكات لمنطقة حوض الذوات بحي بولاق الدكرور، بتكلفة 35 مليون جنيه، ومد شبكات جديدة لمنطقة ترعة الإخلاص، وأرض البحر بالطالبية، بحي العمرانية بتكلفة 50 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المدة التنفيذية للمشروع تصل إلى 5 أشهر من بدء الأعمال.

