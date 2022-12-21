85 مليون جنيه رسوم تقديم الخدمات عبر منصة «مصر الرقمية»

جمعت منصة مصر الرقمية رسوما من تقديم الخدمات الحكومية المميكنة للمواطنين خلال العام الجارى بقيمة 85 مليون جنيه.

وقال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى، إن المنصة تضم حاليا نحو 186 خدمة، ويصل عدد المتعاملين بها إلى 6.5 مليون مشترك، موضحا أن عدد المعاملات التى تمت عبر البوابة منذ إطلاقها بشكل تجريبى فى أغسطس 2020 وحتى الآن يصل إلى 28 مليون معاملة.

وكشف العطار فى تصريحات لـ«المال» أن المنصة استقبلت مليونا و100 معاملة خاصة بخدمات التموين فى 2022، لافتا إلى أنها بصدد إتاحة خدمات الكهرباء والسجل التجارى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المنصة تستهدف مضاعفة عدد المستخدمين خلال الخمس سنوات المقبلة، ليصل إلى 20 مليون مستخدم فى إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى وتحقيق رؤية مصر 2030.

يذكر أن «مصر الرقمية» تقدم حزمة من الخدمات فى عدة قطاعات منها المرور والتموين والتوثيق مثل إصدار بطاقة تموين جديدة أو بدل فاقد أو تالف، إضافة إلى خدمات المرور على رأسها استخراج شهادة براءة الذمة أو التظلم، ‫أو تجديد رخصة المركبة، أو تحرير توثيق عقد بيع مركبة وإصدار عقد، فضلا عن الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.