85 مليونا و935 ألف جنيه إجمالي الإيرادات المحققة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال مايو 2022

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة محمد إبراهيم مصطفي مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال مايو الماضي 94 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 9306 طرد بوزن 1921 طنا و283 كيلو جراما.

وتم الإفراج خلال شهر مايو 2022 عن 78 شهادة سحب جزئية بعدد 6930 طرد بوزن 1480 طـن و636 كيلو جرام، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مايو الماضى 12 مليون و301 ألف جنيه وإجمالي الغرامات 72 ألف جنيه .

وبلغ إجمالي ضرائب ورسوم القيمة المضافة المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال مايو الماضي حوالى 70 مليون 227 ألف جنيه وضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة 802 ألف جنيه، وبلغ إجمالى الرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة خلال نفس الفترة 399 ألف جنيه، ورسم الموارد المالية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية نحو 2 مليون و107 آلاف جنيه.

وخلال نفس الفترة بلغت قيمة صادرات جمارك الدخان بالقاهرة حوالى 5 ملايين و 152 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مايو الماضى 85 مليونا و935 ألف جنيه.