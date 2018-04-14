85 حاجا ببورسعيد يفوزون بقرعة وزارة التضامن

بورسعيد- أمانى العزازي استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الفائزين في قرعة حج الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وعددهم 85 حاجًّا. وكان عدد المتقدمين يبلغ 275 متقدمًا في القرعة الإلكترونية بمختلف الأحياء.وقدم المحافظ التهنئة، خلال اللقاء، للفائزين

بورسعيد- أمانى العزازي





استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الفائزين في قرعة حج الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وعددهم 85 حاجًّا. وكان عدد المتقدمين يبلغ 275 متقدمًا في القرعة الإلكترونية بمختلف الأحياء.

وقدم المحافظ التهنئة، خلال اللقاء، للفائزين بقرعة حج الجمعيات، مطالبا إياهم بالدعاء لمصر أن يحفظها وشعبها من كل شر، وأن تشهد مصر مزيدًا من الأمن والأمان والاستقرار والتنمية.

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير كل الخدمات للحجاج المصريين وتذليل أي عقبات قد تواجههم، متمنيًا له حجا مقبولا وذنبا مغفورا.