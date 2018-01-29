85 ألف طلب استخراج بطاقات تموين جديدة

محمد مجدى:تسلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، 85 ألف استمارة، لاستخراج بطاقة تموينية جديدة، عبر مكاتب التموين المنتشرة بمحافظات الجمهورية.ويتم تتبع خدمة استخراج البطاقات التموينية الجديدة للمستفيدين من خلال إرسال رسالة على الرقم 91237، عبر التليفون الخاص بالمستفيد، المسجل على طلب تقديم الخدمة

محمد مجدى:

تسلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، 85 ألف استمارة، لاستخراج بطاقة تموينية جديدة، عبر مكاتب التموين المنتشرة بمحافظات الجمهورية.

ويتم تتبع خدمة استخراج البطاقات التموينية الجديدة للمستفيدين من خلال إرسال رسالة على الرقم 91237، عبر التليفون الخاص بالمستفيد، المسجل على طلب تقديم الخدمة.

قال مصدر فى وزارة التموين لـ«المال»، إن الاستمارات التى تستلمها منذ الأول من يناير وحتى 24 يناير، بلغ عددها 85 ألف استمارة، استبعد 21 ألفًا و510 طلب منها، نتيجة بند الراتب والمعاش.

أوضح المصدر، أن الراتب الذى تم إثباته كان أزيد من الحد الاقصى البالغ 1500 جنيه، وللمعاش 1200 جنيه، مشيراً إلى أنه تم تسليمت 1700 بطاقة تموينية لأصحابها، منتصف يناير، بين جديدة ـ وبدل فاقد ـ وبدل تالف.

يذكر أن عدد البطاقات التموينية يصل إلى 20 مليون بطاقة، يستفيد منها 70 مليون مواطن، نصيب الفرد الواحد المقيد على البطاقة من الدعم الحكومى يبلغ 50 جنيهاً شهريا، يحصل من خلاله على سلع غذائية وغير غذائية، من قائمة تحتوى على 60 صنفًا بأوزان مختلفة، وخبز مدعم بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

كان على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن الأسبوع الماضى، عن انتظام دورة العمل لاستخراج البطاقات التموينية للمستفيدين من الدعم الحكومى.

أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين لـ«المال»، أنه بحسب النظام الجديد يجب على المواطن طالب الخدمة أن يسجل طلبه لإصدار بدل التالف، أو الفاقد فى مكتب التموين، وتسجيل رقم تليفونه، لإمكانية تتبع مسار الخدمة التى يطلبها خلال مدة الاستخراج، واستقبال الرقم السرى على تليفون صاحب الطلب.

أوضح رمضان، أن السبب الرئيسى لاتجاه وزارة التموين فى العمل بهذا النظام الجديد، لاستخراج البطاقات التموينية، تأخر وتقاعس الشركات المنفذة للبطاقات التموينية فى سرعة استخراجها.

يشار إلى أن شركات التكنولوجيا؛ فيرست داتا، وسمارت، وإيفيت، اجتمعوا مع وزير التموين خلال شهر سبتمبر الماضى، لبحث سرعة استخراج البطاقات التموينية.

قال رمضان، إنه حال قيام الشركة الموكلة باستخراج البطاقة التموينية بالتأخير فى استخراجها، يصرف الدعم للمواطن على حساب تلك الشركة، وخصمها من مستحقاتها لدى وزارة التموين.

يشار إلى أن الشركات المنفذة للبطاقات التموينية الذكية هى، سمارت، وفيرست داتا، وإيفيت.

حددت وزارة التموين خطوات خدمة تتبع البطاقة التموينية عبر المحمول فى 13 بندًا:

تفعيل خدمة استخراج بطاقات التموين سواء بدل التالف أو الفاقد أو استخراج البطاقة الجديدة من خلال المحمول.

تكلفة الخدمة حتى حصول المواطن على البطاقة لن تتجاوز 2 جنيه.

يقدم المواطن طلبه بمكتب التموين وبمجرد تقديم الطلب يرسل رسالة فارغة بقيمة جنيه واحد من التليفون المحمول الخاص به على رقم «91237».

الرد على المواطن فى الحال أن طلبه سجل على النظام الإلكترونى أم لا؟ حال عدم تسجيله يمكنه الرجوع لمكتب التموين للتأكد من تسجيل طلبه أمامه.

بعد أسبوع من تسجيل طلب المواطن يرد عليه برسالة على رقم المحمول الخاص به، أن طلبه وافق عليه أم رفض، حال الرفض يذكر الأسباب.

حال قبول الطلب ترسل رسالة أخرى للمواطن بعد 15 يومًا من تقديم الطلب، تفيد أن بطاقته استخرجت، وعليه التوجه لمكتب التموين لاستلامها.

مجرد استلام المواطن البطاقة من مكتب التموين يرسل رسالة أخرى بقيمة جنيه واحد على نفس رقم الخدمة «91237» ويكتب داخل الرسالة رقم «1».

الرد على المواطن برسالة مجانية تتضمن الرقم السرى الخاص ببطاقته التموينية وتفعيل البطاقة.

تعد الخدمة للمرة الأولى يحصل فيها المواطن على الرقم السرى بنفسه دون أن يعلمه أحد غيره.

الرسائل التى يرد بها على المواطن من خلال المحمول مجانية، وأن كل ما يدفعه المواطن لهذه الخدمة حتى حصوله على البطاقة لا يتجاوز 2 جنيه فقط، من خلال إرساله رسالتين قيمة كل رسالة جنيه واحد.

إعادة المحذوفين من البطاقات بشكل عشوائى، دون سبب قانونى اعتبارا من شهر يناير المقبل.

حال عدم إعادة بعض المستحقين المحذوفين من البطاقات، يتوجه صاحب البطاقة إلى مكتب التموين ويعاد الأفراد الذين حذفوا عشوائيا دون سبب.

ثمن الكارت الذكى لبطاقة التموين سواء بدل تالف، أو فاقد، أو استخراج بطاقة جديدة، قيمته ثابتة 20 جنيها فقط.