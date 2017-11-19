847.5 مليون جنيه صافى أرباح الإمارات دبي الوطنى

أمنية إبراهيم وسيد بدرقال خيليان فان دير تول، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني مصر، إن البنك حقق ارتفاعًا في صافي الربح بنسبة 13٪، ليصل إلى 847.50 مليون جنيه، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017.

وكشفت النتائج المالية عن ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 41% ليصل إلى 2.4 مليار جنيه، من خلال التحسن فى هامش الفائدة، إضافة إلى نمو القروض، وكذلك التحسن فى الرسوم والعمولات.

وحافظ البنك على أداء تشغيلي قوي رغم زيادة تكاليف التشغيل الناشئة عن تحديات السوق الخارجية، وقد نتج عن ذلك نمواً بنسبة 35٪ في الأرباح التشغيلية قبل الانخفاض في القيمة والضرائب.

وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، في بيان لها، أن النتائج المحققة تعكس نجاح إستراتيجة البنك في تحقيق عائدات مستمرة ونمو في الميزانية العمومية.

وواصلت الميزانية العمومية للبنك تعزيز مركزها مع نمو بنسبة 18%، في الأشهر التسعة الأولى من العام، من خلال تطوير القاعدة الرأسمالية التي أدت إلى نمو القروض، إضافة إلى نمو الودائع بنسبة 10%.

وارتفعت إجمالي الأصول بنسبة 18% ليصل إلى 51.59 مليار جنيه، وحققت محفظة القروض زيادة بنسبة 5% لتسجل 19.23 مليار جنيه، وارتفعت الودائع بنسبة 10% إلى 38.06 مليار جنيه.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.16% (مع أرباح الربع الثالث من عام 2017) لعام 2017.

كانت العربية للاستثمارات قلصت خسائرها خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 16 مليون جنيه، مقارنة بـ 22 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقاً للقوائم المالية المجمعة.