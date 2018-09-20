846 مليون جنيه إيرادات 3 شركات حكومية لنقل الركاب العام الماضي

المال ـ خاص:عقدت الجمعيات العامة لشركات الصعيد للنقل والسياحة، وغرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، وشرق الدلتا للنقل والسياحة اجتماعات لاعتماد نتائج أعمالها عن العام المالي 2017/2018ترأس اجتماعات الشركات اللواء محمد احمد ابراهيم يوسف " رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل

المال ـ خاص:



عقدت الجمعيات العامة لشركات الصعيد للنقل والسياحة، وغرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، وشرق الدلتا للنقل والسياحة اجتماعات لاعتماد نتائج أعمالها عن العام المالي 2017/2018

ترأس اجتماعات الشركات اللواء محمد احمد ابراهيم يوسف ” رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وأظهرت نتائج الأعمال للشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام

تحسنا ملحوظاً في أدائها

ويتضح من إجمالي الايرادات المحققة للنشاط الأساسى خلال العام للشركات نحو 846 مليون جنيه، مقابل 712 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 18,8 % .

وجاء تحسن أداء تلك الشركات خلال العام المالى 2017/2018 وفقاُ لبيان الشركة القابضة، من خلال اللقاءات المتواصلة مع ادارات هذه الشركات وكذا من خلال التوصيات الصادرة بأجتماعات المجلس التنفيذى للشركة القابضة والتى كان لها اكبر الأثر فى تصحيح مسار تلك الشركات وتحقيق نتائج ايجابية حيث تم تفعيل أوجه التكامل بينها وبين الشركات التابعة والشقيقة فى مجالات الخدمات والنقل مما أدى الى تحسين الاداء والمساهمة بدور فعال فى أداء الشركات وتحقيقها لمعدلات نمو مرتفعة.

وأشار بيان القابضة، إنه تدعيم اسطول النقل للشركات الثلاث حيث بلغت عدد الوحدات المضافة عدد 75 اتوبيس من أحدث الموديلات بتكلفة استثمارية مبلغ 147,2 مليون جنيهاً على النحو التالى عدد، 21 اتوبيس لشركة الصعيد & 20 لشركة شرق الدلتا & 34 اتوبيس لشركة غرب ووسط الدلتا، ناقلاً 25,7 مليون مواطن.