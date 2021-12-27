845 مليون دولار مستحقات الشركات الأجنبية لدى الحكومة المصرية بنهاية يونيو

نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق، يأتي ذلك استمراراً لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية، لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج.

ووصلت المستحقات إلى 845 مليون دولار فى نهاية يونيه 2021 مقارنة، بما وصل إليه عام 2011 وبنسبة خفض حوالى 87%، وكان يبلغ حوالى 6.3 مليار دولار.

وعلى صعيد آخر كشف تقرير صادر عن وزارة البترول اليوم، عن تحقيق مؤشرات إنتاج واعدة من الثروة البترولية خلال العام الجاري .

وبلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2021 حوالى 82.4 مليون طن، بواقع حوالي 28.3 مليون طن زيت خام ومتكثفات، و53.1 مليون طن غاز طبيعى، ومليون طن بوتاجاز، بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.

جدير بالذكر أن إجمالى إنتاج الثروة البترولية قد زاد بنسبة 8.4% عن عام2020، بسبب زيادة كمية إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 17.2% بالمقارنة بعام 2020.

كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحقيق رقم قياسى فى صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر فى صدارة ترتيب الدول العربية التى حققت النمو الأكبر فى حجم صادرات الغاز الطبيعى خلال الربع الثالث من العام، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالى 900% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020.

كم تم إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز الطبيعى المسال منه بعد توقف دام 8 سنوات.