844 مليون جنيه انخفاضا بمخصصات الشباب والشئون الدينية بالموازنة

عمر سالم:قدرت الحكومة مخصصات الشباب والثقافة والشئون الدينية الجديدة لعام 2017/2018 بنحو 31.002 مليار جنيه، بانخفاض قدره نحو 844 مليون جنيه عن الموازنة الحالية 2016 / 2017 والتى تقدر بنحو 31.848 مليار جنيه بانخفاض نسبته تصل لنحو 3%.وخصصت نحو 1.971 مليار جنيه لحماية البيئة فى الموازنة الجديدة مقا

عمر سالم:

قدرت الحكومة مخصصات الشباب والثقافة والشئون الدينية الجديدة لعام 2017/2018 بنحو 31.002 مليار جنيه، بانخفاض قدره نحو 844 مليون جنيه عن الموازنة الحالية 2016 / 2017 والتى تقدر بنحو 31.848 مليار جنيه بانخفاض نسبته تصل لنحو 3%.

وخصصت نحو 1.971 مليار جنيه لحماية البيئة فى الموازنة الجديدة مقارنة بنحو 1.939 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية 2016/2017 بزيادة قدرها نحو 30 مليون جنيها وبنسبة 2%.

وتضم موازنة الشباب والثقافة والشئون الدينية كلا من وزارة الشباب والرياضة وكل المديريات التابعة لها، ووزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للآثار، والهيئة العامة للاستعلامات ومكتبة الإسكندرية، الهيئـة المـصرية العامـة للكتاب، والمجلس الأعلى للصحافة، ووزارة الأوقاف والمـديريات الإقليمية، إضافة إلى الأزهر الشريف.

كما تضم موازنة حماية البيئة كلا من هيئتـى النظافـة بالقـاهرة والجيزة، وجهاز شئون البيئة، إضافة إلى الجهـاز التنظيمـي لميـاه الشرب والصرف الـصحي وحماية المستهلك، وتبلغ المصروفات العامة فى الموازنة الجديدة للدولة نحو تريليون و300 مليار جنيه، ومن المقرر بدء العمل بالموازنة الجديدة مطلع يوليو المقبل.