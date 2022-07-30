842 ألف طن صادرات مصر من البطاطس خلال أول 10 شهور من الموسم

ارتفعت صادرات البطاطس، خلال أول 10 شهور من الموسم التصديرى الحالى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر حتى نهاية يونيو» إلى 842 ألف طن، بقيمة 355 مليون دولار، بحسب تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية، التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

يُذكر أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، خلال أول 10 شهور من الموسم التصديرى الحالى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر حتى نهاية يونيو» قفزت إلى 3.96 مليون طن، بقيمة 2.5 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم الماضى 2020/2021.

وزادت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الدول الأفريقية خلال أول 10 شهور من الموسم التصديرى الحالى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر حتى نهاية يونيو» إلى 49 ألف طن بقيمة 33 مليون دولار، بحسب تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية، التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.