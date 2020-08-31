84.8 مليار جنيه زيادة في أرصدة ودائع القطاع المصرفي مايو الماضي

أظهرت بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، ارتفاع أرصدة ودائع القطاع المصرفي خلال مايو الماضي، بنحو 84.83 مليار جنيه، لتسجل 4.603 تريليون جنيه مقابل 4.518 تريليون جنيه في أبريل السابق عليه.

وصعدت ودائع القطاع المصرفي الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية بقيمة 11.77 مليار جنيه، لتبلغ 738.06 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 726.3 مليار جنيه بنهاية أبريل 2020.

وسجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية في مايو نحو 635.94 مليار جنيه مقابل 633.98 مليار جنيه في أبريل الماضي، بينما بلغت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية 102.12 مليار جنيه في مايو، مقابل 92.32 مليار جنيه الشهر السابق عليه.

أرصدة الودائع غير الحكومية ترتفع 73 مليار جنيه في مايو

وارتفعت أرصدة ودائع العملاء غير الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية في مايو 2020 بنحو 73.07 مليار جنيه، لتسجل 3.865 تريليون جنيه مقابل 3.792 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2020.

وزادت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية في شهر مايو الماضي بنحو 61.67 مليار جنيه، لتصل إلى 3.204 تريليون جنيه، مقابل 3.143 تريليون جنيه.

كما صعدت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية بنحو 11.4 مليار جنيه، لتصل إلى 660.45 مليار جنيه نهاية مايو مقابل 649.06 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.

ودائع القطاع العائلي ترتفع 55.7 مليار جنيه

وبالنسبة لودائع القطاع العائلي بالعملتين المحلية والأجنبية، ارتفعت في شهر مايو الماضي بقيمة 55.7 مليار جنيه، لتصل إلى 3.162 تريليون جنيه، مقابل 3.106 تريليون جنيه في أبريل السابق عليه.

أرصدة ودائع القطاعين العام والخاص

وبلغت ودائع القطاع العام بالعملتين المحلية والأجنبية في مايو الماضي، نحو 98.6 مليار جنيه، مقابل 98.02 مليار في الشهر السابق عليه.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو لتصل إلى 583.566 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 566.882 مليار في أبريل الماضي.