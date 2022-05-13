«84 قضية بمضبوطات 23 ألف طن».. نتائج حملات الداخلية للتصدي لتهريب وتخزين القمح

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية ، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية والجهات المعنية المختصة، خلال الفترة من 19 أبريل الماضي حتى 11 مايو الجاري، عن ضبط 84 قضية بمجالات التهريب خارج منظومة القمح، خلط القمح المحلي بالمستورد، التخزين الخارجي، بكميات تجاوزت 23 ألف طن، وذلك ضمن حملاتها الموسعة للتصدي لمحاولات تهريب وخلط وتخزين القمح المحلي على مستوى الجمهورية.

وجاءت الضبطيات على النحو التالي:

ضبط 54 قضية في عدد من الصوامع والمطاحن والمخازن والمحال، بمضبوطات بلغت 11161,957 طن أقماح، 33,5 طن دقيق 72%، 3,6 طن ردة.

وتحرير 30 قضية بنقاط التفتيش والأكمنة بين المحافظات، بمضبوطات بلغت 364,835 طن أقماح، بإجمالي 11526,792 طن أقماح، 33,5 طن دقيق 72%، 3,6 طن ردة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتوالي أجهزة وزارة الداخلية جهودها في التصدى للقائمين على تلك المحاولات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، لاسيما التلاعب في منظومة توريد القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب.