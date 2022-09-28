84 شحنة من إدكو ودمياط .. 44% زيادة فى صادرات مصر من الغاز الطبيعى

كشفت الشركة القابضة للغازات الطبيعية خلال جمعيتها العمومية لاعتماد نتائج أعمالها للعام المالى الماضى عن إرتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 44٪ مقارنة بالعام السابق.

وقد تم تصدير 84 شحنة غاز طبيعي مسال من مصنعى إسالة الغاز بإدكو ودمياط.

وشهد العام تنفيذ عدة مشروعات لخطوط نقل الغاز لتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية باجمالي اطوال 175 كم وبتكلفة استثمارية 7ر2 مليار جنيه ومن اهمها مشروع خط غاز العلمين لمواكبة جهود التنمية بتلك المنطقة .

وعن الموقف التنفيذي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في ضوء الخطط والمبادرات القومية موضحا أنه بنهاية يونيو 2022 تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 118 قرية ضمن المرحلة الاولي لمبادرة حياة كريمة.

واشار إلى أنه جارى تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز إلى 515 قرية أخرى بالإضافة إلى ادراج 796 قرية ضمن خطة توصيل الغاز عقب تنفيذ وصلات الصرف الصحى بها

ولفت إلى أن اجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها علي مستوي الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى يونيو 2022 بلغ حوالى 5ر13 مليون وحدة سكنية منها حوالى 15ر1 مليون وحدة سكنية تم التوصيل لها خلال العام مما يرفع العبء عن الدولة في تدبير 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً للوحدات التي تم توصيلها منذ بدء النشاط ، بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى 2468 مستهلك تجارى و153 مستهلك صناعى.

اشار إلى أنه خلال آخر 8 سنوات تم تحقيق طفرة كبيرة في توصيل الغاز للمنازل بتوصيله إلي 3ر7 مليون وحدة سكنية وهذا يفوق ما تم توصيله خلال 34 عاما منذ عام 1980 والذي بلغ 2ر6 مليون وحدة سكنية. ستعرض مستجدات المشروع القومى للتوسع فى استخدامات الغاز كوقود للسيارات حيث تم تحويل حوالى 80 ألف سيارة خلال العام ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى حوالى 450 ألف سيارة ، وذلك بالإضافة إلى انشاء 262 محطة تموين السيارات بالغاز في اطار خطة طموحة لزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز .

وتم تشغيل أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط كوسيلة غير تقليدية في اماكن التكدس او المناطق التي لم يتم وصول الغاز اليها، وقد تم استخدامها بنجاح في مدينة الخارجة بالوادي الجديد.

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