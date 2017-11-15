84 % تراجعًا في تمويل الوحدات من 66-86 مترًا

محمود زكي كشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن انخفاض عقود المستثمرين لمساحات الوحدات التي تتراوح بين 66 مترا مربعا إلى 86 بنسبة 84.2% منذ بداية يناير من العام الحالي إلى نهاية سبتمبر من نفس العام وذلك مقارنة بنفس المدة من العام الماضي. وأضاف التقرير الصادر عن الهيئة أن إجمالي العقود التي تمت في الفت

محمود زكي

كشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن انخفاض عقود المستثمرين لمساحات الوحدات التي تتراوح بين 66 مترا مربعا إلى 86 بنسبة 84.2% منذ بداية يناير من العام الحالي إلى نهاية سبتمبر من نفس العام وذلك مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.

وأضاف التقرير الصادر عن الهيئة أن إجمالي العقود التي تمت في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي بلغت 103 عقود مقابل 653 في نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ عدد العقود للمساحات الأقل من 66 مترا مربعا 312 عقدًا خلال يناير إلى سبتمبر من العام الحالي مقابل 86 عقدًا خلال نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة تصل إلى 262%.

وبلغت نسبة الزيادة في عدد العقود للمساحات الأكبر من 86 مترا 7.3% إذ بلغ إجماليها من يناير إلى سبتمبر من 2017 حوالي 1433 عقدًا مقابل 1335 في نفس الفترة من العام الماضي 2016.

