اقتصاد وأسواق

830 مليون جنيه إجمالى فواتير الإسكندرية للكهرباء عن فبراير

«المنزلى والتجارى» يستحوذان على 450 مليونا
عمر سالم 7:10 ص, الثلاثاء, 24 مارس 20 7:10 ص, الثلاثاء, 24 مارس 20

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بلغ إجمالى فواتير شركة الإسكندرية للكهرباء 830 مليون جنيه عن إصدار شهر فبراير الماضى.

كشف مصدر مسئولة بالشركة لـ«المـال»، أن استهلاك القطاعين المنزلى والتجارى بلغ 450 مليون جنيه، موضحا أن الشركة قامت بتحصيل جزء من المتأخرات على بعض الجهات الحكومية والصناعية.

أضاف المصدر أن استهلاك القطاعين الصناعى والحكومى فى فواتير الإسكندرية بلغ 350 مليون جنيه، قامت الشركة بتحصيل القدر الأكبر منه.

تخطط «الإسكندرية للكهرباء» لضخ 230 مليون جنيه استثمارات لتطوير شبكات التوزيع خلال العام المالى (2019/ 2020)، بارتفاع 90 مليونًا على العام المالى المنتهى.

أشار المصدر إلى أن إجمالى فواتير فبراير شهدت ارتفاعًا عن إصدار شهر يناير بقيمة 15 مليون جنيه، وسجلت 805 ملايين جنيه.

قال إن الشركة تنتظر تحصيل فواتير مستحقة بقيمة 50 مليون جنيه، أغلبها على القطاع الحكومى، ومن الممكن القيام بجدولة بعضها عن طريق «القابضة لكهرباء مصر، ضمن فواتير يناير.

كشف مصدر لـ«المال» أن مستحقات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ارتفعت لدى الجهات الحكومية لتسجل 1.6 مليار جنيه نهاية العام المالى الماضى (2018– 2019).

يُذكر أن «الإسكندرية لتوزيع الكهرباء» تتبع القابضة لكهرباء مصر، ويبلغ عدد مشتركيها 2.7 مليون فى نطاق محافظة الإسكندرية من منطقة أبو قير شرقًا حتى مدينة الحمام غربًا بمساحة 2900 كم2، وتم تطوير الإدارات الفنية والتجارية ليصل عدد الأولى إلى 22، والثانية 27. عمر سالم

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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