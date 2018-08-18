83.6 مليون جنيه مبيعات السيارة رينج روفر في 6 أشهر

أحمد شوقيبلغت قيمة مبيعات السيارة لاند روفر رينج روفر الرياضية نحو 83.6 مليون جنيه خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري.ووفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك؛ فقد بلغت مبيعات السيارة 22 وحدة خلال النصف الأول من العام؛ فيما وصل سعر بيع السيارة إلى نحو 3.8 مليون جنيه؛ وفق الأرقام المسجلة

أحمد شوقي

بلغت قيمة مبيعات السيارة لاند روفر رينج روفر الرياضية نحو 83.6 مليون جنيه خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري.

ووفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك؛ فقد بلغت مبيعات السيارة 22 وحدة خلال النصف الأول من العام؛ فيما وصل سعر بيع السيارة إلى نحو 3.8 مليون جنيه؛ وفق الأرقام المسجلة خلال يونيو الماضي.

ووفق القوائم السعرية للسيارة؛ فإنها تباع خلال الشهر الجاري بواقع 3.7 مليون جنيه؛ ما يعني تراجعها بما يقارب 100 ألف جنيه.

والجدير بالذكر أن مبيعات السيارة خلال النصف الأول من 2018 قد ارتفعت بواقع 5 وحدات حيث قدرت مبيعات الشهور الستة الأولى بـ 17 وحدة؛ فيما بلغت المبيعات الإجمالية للسيارة خلال العام الماضي 42 وحدة.