83 ألف جنيه أعلى سعر للمتر بالشروق

رضوى عبد الرازق:سجل أعلى سعر للمتر التجارى بمدينة الشروق 83 ألف جنيه، خلال أول مزاد لبيع المحال التجارية بمشروع دار مصر، بارتفاع نسبته %137 عن أعلى سعر حققته المدينة خلال العام الماضى عند 35 ألف جنيه.قال المهندس نور الدين إسماعيل، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن المزاد شهد أمس بيع 6 محال تجارية وصيدل

رضوى عبد الرازق:

سجل أعلى سعر للمتر التجارى بمدينة الشروق 83 ألف جنيه، خلال أول مزاد لبيع المحال التجارية بمشروع دار مصر، بارتفاع نسبته %137 عن أعلى سعر حققته المدينة خلال العام الماضى عند 35 ألف جنيه.

قال المهندس نور الدين إسماعيل، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن المزاد شهد أمس بيع 6 محال تجارية وصيدلية، وبلغ أقل سعر لمتر المحال 56 ألف جنيه فيما سجل سعر متر الصيدلية 76 ألفًا، وتراوحت مساحات المحال بين 22 و50 مترًا، وتقع بالسوق التجارية بالمرحلة الأولى من مشروع الإسكان المتوسط دار مصر.

ولفت إسماعيل إلى أن المحال تشمل أنشطة تجارية مختلفة منها سوبر ماركت وخضر وفاكهة.

وأرجع ارتفاع أسعار المحال بالمدينة إلى تحسن مستوى المرافق والخدمات، علاوة على قربها من العاصمة الإدارية الجديدة، متوقعاً تحقيق طفرات سعرية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إسماعيل إلى أن الجهاز يستعد لطرح محال تجارية ووحدات مهنية وإدارية قريبًا بمختلف أحياء المدينة لتلبية الطلب المتزايد وتوفير احتياجات الكثافات السكانية الحالية والمستقبلية، خاصة مع إشغال وحدات الإسكان الاجتماعى والمرحلة الأولى من دار مصر.