826 مليون جنيه إجمالي صادرات الأسمنت في خمسة أشهر

محمود زكيكشف التقرير الصادر عن غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن هناك زيادة في حجم صادرات الأسمنت خلال الخمسة أشهر الماضية بنسبة 15%، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأضاف التقرير الصادر عن الغرفة أن حجم صادرات الأسمنت خلال تلك الفترة سجل 826 مليون جنيه، وهو ما يعادل 41 مليون دولار

محمود زكي

كشف التقرير الصادر عن غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن هناك زيادة في حجم صادرات الأسمنت خلال الخمسة أشهر الماضية بنسبة 15%، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف التقرير الصادر عن الغرفة أن حجم صادرات الأسمنت خلال تلك الفترة سجل 826 مليون جنيه، وهو ما يعادل 41 مليون دولار مقابل 723 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن إجمالي الزيادة في حجم صادرات الأسمنت قد بلغ 103 ملايين جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

في حين تراجع صادرات عدد من المواد المحجرية والمعدنية بنسبة 25%، حيث سجل إجمالي صادراتها خلال الفترة المذكورة قيمة 1.26 مليار جنيه مقابل 1.68 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2017.

