82.15 ألف.. إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز الصين.. وترامب : لا نعرف مدى دقة الأرقام هناك

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأرقام المعلنة عن الإصابات بفيروس كورونا في الصين ، وذلك بعد أن تجاوزت أرقام الإصابات المعلنة في الولايات المتحدة مثيلتها في الصين.

وحتى وقت متأخر من مساء الخميس، سجلت الولايات المتحدة أعلى بلد في العالم من حيث إصابات 82.150 ألف إصافة و 1.77 ألف حالة وفاة من الفيروس، بينما تسجل أحدث أرقام الإصابات في الصين 81.285 إصابة، و 3.287 ألف وفاة، تليها إيطاليا بأكثر من 80 ألف إصابة، لكنها تحتل المرتبة الأولى في عدد الوفيات من الفيروس بواقع 8.216 ألف حالة وفاة.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي المتعلق بأزمة كورونا في أمريكا : نحن لا نعرف ما هي الأرقام في الصين .. ولكن الأمر مرتبط بالفحوصات .. نحني نجري أكبر عدد من الفحوصات في العالم أكثر من أي دولة حتى أكثر من كوريا الجنوبية.

وتابع : سوف نرى كيف تجري الأمور .. كل هذا يرجع إلى عدد الفحوصات .. ونحن لا ندري إذا ما كانت الأرقام دقيقة في الصين.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تعمل على إيجاد لقاح لفيروس كورونا وتحقق نتائج جيدة في هذا الأمر، وقال إن الكونجرس اعتمد خطة التحفيز المالي للاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا بواقع 2 تريليون دولار.

وذكر أن الأسر المتضررة ستحصل على شيكات إعانة بواقع 3 آلاف دولار، وردا على الانتقادات التي وجهت إليها بسبب وصفه لفيروس كورونا أنه فيروس صيني ، قال ترامب إن المرض جاء من الصين وهذا مجرد توصيف يوضح أن مصدر هذا الفيروس جاء من الصين.