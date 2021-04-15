عقـــارات

82 مليون جنيه حصيلة متوقعة من بيع قطعة أرض في بني سويف الجديدة

لا تزيد النسبة البنائية عن 50%
محمود زكي 1:02 ص, الجمعة, 16 أبريل 21 1:02 ص, الجمعة, 16 أبريل 21

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طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض في مدينة بني سويف الجديدة وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس من العام 2019 تستهدف من بيعها 82.5 مليون جنيه. 

وقالت هيئة المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى تقع بمنطقة الامتداد على الوصلة العرضية الجنوبية بجوار الحي ال 13 بمساحة حوالي 15 فدان بمدينة بني سويف الجديدة بنشاط عمرانى متكامل.

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وأضافت أن  سعر المتر المربع داخل القطعة سجل قيمة 1310 جنيهات على ألا تزيد النسبة البنائية عن 50% من إجمالي مساحة الأرض وتكون النسبة المخصصة للعمارات تسجل 50% من إجمالي المساحة المخصصة للإسكان. 

وأشارت أن النسبة البنائية المخصصة للخدمات تتراوح بين إلى 8 إلى 12% من إجمالي مساحة الأرض على ألا تزيد النسبة البنائية المخصصة للخدمات عن 30%.

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وأكدت أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ القرار الوزاري للمشروع على أن يتم سداد مقدم الأرض حتى 15% من قيمة الأرض خلال شهرين من موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص .

الموقع المقترح القطعة الأرض
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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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