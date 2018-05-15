82 شركة تشارك في 12 معرضا بمدن ومراكز الجيزة

دعاء حسني



افتتح اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، سلسلة المعارض السلعية التى تُقيمها الغرفة التجارية بالمحافظة برئاسة عادل ناصر، استعدادا لاستقبال شهر رمضان بتخفيضات في أسعار السلع تصل إلى 25% على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمراعاة محدودي الدخل.



وشهد الافتتاح عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الجيزة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ووكيل وزارة التموين بالجيزة.



وأكد “الدالي”، أن الهدف الأساسي من المعارض السلعية تقديم خدمة أفضل للمواطنين، مشيراً إلى أن 82 شركة ومصنع مشاركة بالمعارض تقدم تخفيضات تتراوح مابين 15 و 25%، مشيراً إلى أن المعارض تلقى إستحساناً كبيراً من المواطنين سواء فى الأسعار المخفضة أو توفيره لكافة السلع الأساسية وعلى رأسها السلع الغذائية.



قال “المحافظ”، إن جهود كافة الأجهزة تتضافر لإنجاح تلك المبادرات الهامة، مشيراً إلى مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية لتجارة الجملة ممثلين عن وزارة التموين وكذلك مشاركة سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر التابع للمحافظة والذي تشهد منتجاته إقبالاً شديداً من المواطنين.



وأكد “الدالي”، أن مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر، بذل جهداً كبيراً فى سبيل إنجاح المعرض، مشيراً إلى تحمل الغرفة تكاليف مشاركة الشركات والمصانع العارضة بالمعرض فضلاً عن تحمل تكلفة التجهيز الكامل لـ12 معرضاً تم إفتتاحها بكافة مراكز ومدن المحافظة.



ومن جانبه، قال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، إن المعارض الـ 12 التى تنظمها الغرفة بالتنسيق مع محافظة الجيزة تحت قيادة اللواء محمد كمال الدالي وبمشاركة 82 شركة ومصنع تقدم تخفيضات بنسب تتراوح ما بين 15 و 25%، إستعداداً لشهر رمضان، وذلك بالتزامن مع معرض “سوبر ماركت” المقام حاليا بأرض المعارض تحت شعار “أهلاً رمضان” بالتعاون بين الغرف التجارية ووزارة التموين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن أن تنظيم المعارض السلعية والمشاركة فيها يعد من أولويات عمل الغرف التجارية بكافة المحافظات وفقاً للقانون رقم 189 لسنة 1951 المنظم لأنشطة الغرف التجارية.



وأشار “ناصر”، إلى أنه فى إطار التعاون المستمر والملموس بين مجلس إدارة الغرفة واللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، تم الإتفاق على إقامة 12 معرض سلعي بمراكز وأحياء المحافظة ومنها حي الوراق على مساحة 2100 متر مربع بكورنيش النيل، وحي إمبابة على مساحة 2000 متر مربع بشارع المحطة، وحي المنيب على مساحة ألف متر مربع أمام محطة مترو الأنفاق، وحي بولاق الدكرور على مساحة ألف متر مبع بشارع الملك فيصل ومنطقة العمرانية على مساحة ألفي متر مربع بجوار ترعة الزمر، وحي الهرم على مساحة 800 متر مربع بجوار كوبري أبو طالب وحي العجوزة على مساحة ألف متر مربع بمنطقة أرض اللواء.



أضاف “رئيس الغرفة”، أن المعارض ستقام كذلك بمركز أوسيم بمنطقة بشتيل ومركز أبو النمرس على مساحة ألف متر مربع بجوار مستشفى الحسن والحسين ومركز البدرشين على مساحة 700 متر مربع بشارع بورسعيد، بخلاف معرض سيتولى إدارته جهاز مدينة الشيخ زايد على مساحة ألف متر مربع ومعرضان سيتولى إدارتهما جهاز مدينة السادس من أكتوبر الأول على مساحة 700 متر مربع والثاني على مساحة 400 متر مربع، موضحاً أنه تم اختيار الشركات التى ستقوم بعرض منتجاتها بالمعارض من خلال لجنة بالغرفة لضمان الإلتزام بالمعايير التى وضعتها الغرفة للمشاركة.



