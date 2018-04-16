81 مليار جنيه زيادة في حجم الاحتياجات التمويلية 2018/2019

مها أبوودن:كشفت أرقام البيان المالي التمهيدي لموازنة العام المالي المقبل 2018/2019 ، عن ارتفاع حجم الاحتياجات التمويلية التي ستلجأ الحكومة لاقتراضها سواء من مصادر تمويل داخلية، أو خارجية بنحو 81 مليار جنيه مقارنة باحتياجات العام المالي الجاري 2017/2018.ووفقا للبيان التمهيدي الذي نشرته وزارة الما

مها أبوودن:

كشفت أرقام البيان المالي التمهيدي لموازنة العام المالي المقبل 2018/2019 ، عن ارتفاع حجم الاحتياجات التمويلية التي ستلجأ الحكومة لاقتراضها سواء من مصادر تمويل داخلية، أو خارجية بنحو 81 مليار جنيه مقارنة باحتياجات العام المالي الجاري 2017/2018.

ووفقا للبيان التمهيدي الذي نشرته وزارة المالية مطلع الأسبوع الجاري فان الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الجديد من مصادر محلية تبلغ 511 مليار جنيه فيما تبلغ الاحتياجات التمويلية من مصادر خارجية نحو 203 مليار جنيه بمجموع 711 مليار جنيه.

وبمراجعة البيان التحليلي لموازنة العام المالي الجاري 2017/2018 ، فقد بلغت الاحتياجات التمويلية خلال العام نحو 633.6 مليار جنيه فقط شاملة الاقتراض المحلي والخارجي.

ويعتبر البيان التمهيدي للموازنة هو البيان الرسمي الأول المتعلق بمشروع موازنة العام ، وقد عرضه وزير المالية أمس في مجلس النواب تمهيدا لبدء المناقشات البرلمانية حول المشروع قبل اقراره وسريان العمل به مطلع يوليو المقبل.